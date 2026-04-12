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अमित शाह के कुड़माली भाषा पर बयान से झारखंड में सियासी घमासान तेज, झामुमो-कांग्रेस ने कसा तंज

अमित शाह के कुड़माली भाषा पर बयान से झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गई है. झामुमो और कांग्रेस इसे जुमला बता रहे हैं.

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अमित शाह और आदित्य साहू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 7:28 PM IST

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रांची: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही कुड़माली और राजवंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा. इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने इसे चुनावी जुमला बताया, जबकि भाजपा ने इसे ठोस आश्वासन करार दिया.

पुरुलिया की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा, "भाजपा सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कराएंगे. राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं." उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल सरकार केंद्र के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी.

झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का बयान (ETV Bharat)

"चुनाव आते ही जुमलेबाजी शुरू"- झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने अमित शाह के बयान को कोरी जुमलेबाजी करार दिया. उन्होंने कहा, "केंद्र में भाजपा की सरकार 11-12 वर्षों से है. अगर जनता की मांग है तो इन्हें कौन रोक रहा है? चुनाव आते ही वादे क्यों कर रहे हैं? अमित शाह और मोदी सरकार कुड़माली को तुरंत आठवीं अनुसूची में शामिल करें." मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि यह बयान लोगों को दिग्भ्रमित करने और चुनावी लाभ लेने के लिए दिया गया है. पुरुलिया की जनता इसे अच्छी तरह समझ रही है.

"वादा जुमला न बन जाए"- कांग्रेस

कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जो खुद कुड़मी समुदाय से हैं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अमित शाह के बयान पर अमल करती है तो यह अति उत्तम होगा. लेकिन उन्हें डर है कि यह भी पूर्व के कई चुनावी वादों की तरह जुमला साबित न हो. केशव महतो कमलेश ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे जो आज तक धरातल पर नहीं उतरे. हमें उम्मीद है कि इस बार कुड़माली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा पूरा होगा."

भाजपा का पलटवार

झारखंड भाजपा के सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है तो वह जरूर पूरा होगा. कांग्रेस-झामुमो के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "झारखंड में भाषा के नाम पर लड़ाई करने वालों को अमित शाह के बयान पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. इन्होंने ही JETET से क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को बाहर करके भाषाई विभेद और कटुता पैदा की है."

कुड़माली भाषा का प्रसार क्षेत्र

कुड़माली भाषा मुख्य रूप से कुड़मी समुदाय द्वारा बोली जाती है. इसका प्रमुख क्षेत्र झारखंड का छोटा नागपुर पठार और आसपास का इलाका है. इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर, बांकुड़, ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर, बिहार के कुछ हिस्सों और असम की चाय बागानों में भी बोली जाती है.

झारखंड में कुड़मी समुदाय कुड़माली को अपनी मुख्य भाषा मानता है और लंबे समय से इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है. यह भाषा एक विस्तृत सांस्कृतिक क्षेत्र को जोड़ती है और कुड़मी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है.

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