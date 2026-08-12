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बस्ती: गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें, बयान नहीं, फिर चलेगी संसद: अजय राय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बस्ती आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में जारी गतिरोध, विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयासों और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर झुकने वाली नहीं है.

संसद चलने के गतिरोध पर अजय राय ने केंद्रीय गृहमंत्री पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अमित शाह खुद संसद और जनता के सामने सच बोलने से भाग रहे हैं. वे विपक्ष के तीखे सवालों का सामना नहीं करना चाहते. सरकार संसद चलाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय लगातार गतिरोध पैदा कर रही है और देश का ध्यान भटकाने में लगी हुई है.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन करते हुए अजय राय ने कहा, अमित शाह को बयानबाजी बंद करनी चाहिए. हमें उनका कोई औपचारिक बयान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देश के सामने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए तीन प्रमुख सवालों का सीधा और पारदर्शी जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक गृहमंत्री उन सवालों पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते, तब तक किसी अन्य बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता. सरकार अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकती.