बस्ती: गृहमंत्री अमित शाह जवाब दें, बयान नहीं, फिर चलेगी संसद: अजय राय
'कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर किसी के सामने झुकने वाली नहीं'.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:14 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बस्ती आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने संसद में जारी गतिरोध, विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयासों और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर झुकने वाली नहीं है.
संसद चलने के गतिरोध पर अजय राय ने केंद्रीय गृहमंत्री पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अमित शाह खुद संसद और जनता के सामने सच बोलने से भाग रहे हैं. वे विपक्ष के तीखे सवालों का सामना नहीं करना चाहते. सरकार संसद चलाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय लगातार गतिरोध पैदा कर रही है और देश का ध्यान भटकाने में लगी हुई है.
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन करते हुए अजय राय ने कहा, अमित शाह को बयानबाजी बंद करनी चाहिए. हमें उनका कोई औपचारिक बयान नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देश के सामने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए तीन प्रमुख सवालों का सीधा और पारदर्शी जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक गृहमंत्री उन सवालों पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते, तब तक किसी अन्य बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता. सरकार अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकती.
बस्ती में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. उन्होंने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस का एक-एक सिपाही जनता के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा. उन्होंने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने और जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. गौरतलब है कि अजय राय जिला अध्यक्ष बस्ती के बेटे की अकाल मृत्यु की सूचना पर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे.
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