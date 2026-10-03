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मध्य प्रदेश को अमित शाह का नया टार्गेट; पक्के भरोसे पर झूमे मोहन यादव, मिलेंगी गाय की नई नस्लें

गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिया पचास लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य. बदले में गिर और साहिवाल की सौगात.

Amit shah madhya pradesh
मोहन यादव को अमित शाह का साथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 4:07 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: भोपाल दौरे पर आए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी टीम के लिए बड़ी बात कह दी. अपने भाषण में गृह मंत्री ने सीएम मोहन यादव का खास तौर पर ज़िक्र किया. राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को बधाई दी. साथ ही मुख्यमंत्री और उनकी टीम को हमेशा साथ देने, कंधे से कंधा मिलाकर लक्ष्य को सिद्ध रने का भरोसा भी दिलाया.

सीएम मोहन यादव और उनकी टीम को शाह की बधाई

भोपाल में गौपालक सम्मेलन में हिस्सा लेने आए केन्द्रीय मंत्री डॉ. अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने गोपालकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं. शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहने भी आया हूं कि आपने 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य तो घोषित कर दिया है, लेकिन यह लक्ष्य कठिन है. फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस लक्ष्य को सिद्ध कराने में आपके साथ रहूंगा और मध्य प्रदेश के गोपालकों के साथ भी खड़ा रहूंगा.

अमित शाह का सीएम मोहन यादव को मिलेगा साथ (ETV Bharat)

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 75 साल अटकाया सहकारिता मंत्रालय

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश आजाद हुआ, तब से मांग थी कि भारत सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बने. मगर कांग्रेसियों ने 75 साल तक बनने नहीं दिया. नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की. सहकारिता मंत्रालय बनने का सबसे बड़ा फायदा किसी को होने वाला है तो मेरे सामने बैठे गोपालकों को. अभी-अभी मोहन जी ने बताया खुले बाजार में अगर गोपालक दूध बेचता है तो शोषण होता है.

₹35 लीटर दूध बिचौलिए ले जाते हैं और मलाई बिचौलिए खाते हैं. अगर आप को-ऑपरेटिव व्यवस्था में दूध भरोगे तो पहले ही दिन से ₹35 की जगह ₹55 मिलने की शुरुआत हो जाएगी. पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा. दूध लेकर क्या करेंगे? दूध से आइसक्रीम बनेगा, मक्खन बनेगा, घी बनेगा, चीज बनेगा, मावा बनेगा ये प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए.

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मध्य प्रदेश में आएंगी नई नस्ल की गाय (ETV Bharat)

मोहन यादव का गिर, साहिवाल जैसी नस्ल बढ़ाने का वादा

गौपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, दुनिया में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादन 330 ग्राम, भारत में 485 ग्राम और मध्य प्रदेश में 750 ग्राम है. आज मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो रही है. जिन गांवों में अभी दुग्ध समितियां नहीं हैं, वहां समितियां बनाई जाएंगी. दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाकर दूध संग्रहण को 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है. प्रदेश में 6 दुग्ध संघ संचालित हैं. इनके बेहतर प्रदर्शन, पारदर्शी नीतियों और डेयरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा. प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशुधन है, लेकिन उन्नत नस्ल के अभाव में दूध उत्पादन क्षमता कम है.

उन्होने कहा कि गुजरात की तुलना में मध्य प्रदेश में उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है. गिर, साहिवाल जैसी उन्नत नस्ल की गायों और अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी. मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 करोड़ लीटर से अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है. मध्य प्रदेश अब दूध उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है.

Last Updated : October 3, 2026 at 4:07 PM IST

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