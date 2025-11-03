ETV Bharat / state

क्या बाग्लादेशी को बिहार में वोट का अधिकार है? सीतामढ़ी में अमित शाह ने उठाए सवाल

सीतामढ़ी में अमित शाह ने कहा-घुसपैठिये को सीएम चुनने का अधिकार नहीं है. इनका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए.

Amit Shah
अमित शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read
सीतामढ़ी: बिहार चुनाव 2025 को लेकर अमित शाह ने एक दिन में दो-दो रैलियां की. सोमवार को सीतामढ़ी और शिवहर में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. SIR के बहाने कहा कि राजद और कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिये बिहार के लोगों का अधिकार छीन लें.

'बांग्लादेश का नाम हटना चाहिए': केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'रीगा वाले बताओ कि बिहार में जो बांग्लादेश के लोग आकर रह रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. मतदाता सूची से हटते ही महागठबंधन के लोग हल्ला करने लगे. पूछते हुए कहा कि क्या बांग्लादेशी घुसपतियों का नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए या नहीं."

सीतामढ़ी में अमित शाह (ETV Bharat)

"जो बिहार के लोगों का अधिकार है, वह अधिकार बांग्लादेशी घुसपैठिये भी लेना चाहते हैं. अभी मुफ्त का अनाज ले रहे हैं. जो बिहार के लोगों को सरकार से सुविधा मिलनी चाहिए, उसका भी लाभ उठा रहे हैं. अब बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव में भी मतदान करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं." -अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सीएम-पीएम की वैकेंसी नहीं: इस जनसभा में अमित शाह ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे. शाह ने कहा कि ना लालू जी का बेटा और ना ही सोनिया जी का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है. बिहार में नीतीश कुमार तो भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं.

मोदी-नीतीश की जोड़ी ने किया विकास: मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार में विकास का काम किया और पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलायी. महागठबंधन के लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते. बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते. सिर्फ चुनाव के दौरान वोट पाने को लेकर बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं.

Amit Shah
अमित शाह की रैली में लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

कांग्रेस से सवाल: शाह ने कहा कि बिहार के युवा समझते हैं कि उनको रोजगार कौन दे सकता है. बिहार के युवाओं को रोजगार सिर्फ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के द्वारा ही मिल सकता है. शाह ने राहुल बाबा से पूछते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो उन्होंने क्या-क्या काम किया? कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए?

11 नवंबर को वोटिंग: सीतामढ़ी में रीगा, बेलसंड, बथनाहा(अनुसूचित जाति), परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नीसैदपुर विधानसभा सीट शामिल है. इन सभी सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं शिवहर विधानसभा सीट के लिए भी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. 14 नवंबर को मतगणना होगी.

