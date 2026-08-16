ETV Bharat / state

अमित शाह की अलवर रैली से पहले पुलिस का एक्शन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में

खैरथल-तिजारा : अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से ठीक पहले सियासी पारा गरमा गया है. रैली के विरोध और काले झंडे दिखाने की योजना बना रहे खैरथल-तिजारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव और एनएसयूआई (NSUI) के महासचिव विनोद जाटव सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया की पुलिस ने करीब 20 से 25 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी रात एक होटल में नजरबंद रखा था.

​खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री की रैली में व्यवधान डालने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को एक बस में बैठाकर खैरथल थाने पहुंचाया. रविवार सुबह होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी. इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया और खैरथल थाने ले गई. पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए.