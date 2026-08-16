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अमित शाह की अलवर रैली से पहले पुलिस का एक्शन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में

अलवर में अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया.

कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में (फोटो ईटीवी भारत खैरथल)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 12:12 PM IST

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खैरथल-तिजारा : अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से ठीक पहले सियासी पारा गरमा गया है. रैली के विरोध और काले झंडे दिखाने की योजना बना रहे खैरथल-तिजारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव और एनएसयूआई (NSUI) के महासचिव विनोद जाटव सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया की पुलिस ने करीब 20 से 25 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी रात एक होटल में नजरबंद रखा था.

​खैरथल थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री की रैली में व्यवधान डालने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं. कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को एक बस में बैठाकर खैरथल थाने पहुंचाया. रविवार सुबह होटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी. इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया और खैरथल थाने ले गई. पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए.

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कांग्रेस नेताओं ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सत्ता के दबाव में आकर कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया है. बलराम यादव की हिरासत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया. कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और थाने के बाहर एकत्र होकर विरोध दर्ज कराया.

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अमित शाह अलवर रैली
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