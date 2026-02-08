ETV Bharat / state

अमित शाह ने की संघ की तारीफ, बोले "भारत की यात्रा में आरएसएस का अहम योगदान, कम्युनिस्ट विचारधारा विनाशकारी"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरएसएस की तारीफ की है.

Home Minister Amit Shah
गृह मंत्री अमित शाह (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 8, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ़ करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले और बाद में भारत की यात्रा में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे कोई भी इतिहासकार नकार नहीं सकता.भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब 'छत्तीसगढ़@25 - शिफ्टिंग द लेंस' पर ऑर्गनाइज़र वीकली के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि RSS के स्वयंसेवकों का सकारात्मक योगदान राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है

आरएसएस का भारत की यात्रा में अहम योगदान

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और कोई भी इतिहासकार इसे नकार नहीं सकता. देश या सामाजिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने योगदान न दिया हो.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हालांकि हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन RSS एक संस्था के तौर पर अपने काम के लिए सबसे अलग रहा है.

जब हम संस्थाओं के बारे में बात करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि सभी संस्थाओं में, भारत की आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में और सामाजिक जीवन के हर दायरे में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान सबसे प्रमुख रहा है. इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि देश को जल्द से जल्द "विनाशकारी" कम्युनिस्ट विचारधारा से छुटकारा पाने की ज़रूरत है और उन्होंने नक्सलियों से हथियार डालने की अपील करते हुए उन्हें सरकार की तरफ से रेड कार्पेट का भरोसा दिलाया. शाह ने कहा कि माओवादी समस्या को विकास की कमी से नहीं जोड़ा जा सकता या इसे सिर्फ़ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद एक विचारधारा से प्रेरित चुनौती है.भारत के लोगों को इस विचारधारा की सच्चाई को समझना चाहिए.

जहां भी कम्युनिस्ट सत्ता में रहे, वे विकास नहीं ला पाए। कम्युनिस्ट विचारधारा विनाश का संकेत देने वाली विचारधारा है, और देश को इससे तुरंत छुटकारा पाने की ज़रूरत है.

शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में अब कम्युनिस्ट विचारधारा मौजूद नहीं है.यह त्रिपुरा और बंगाल में मौजूद नहीं है। केरल में यह कुछ हद तक बची हुई है; हालांकि, लोगों ने तिरुवनंतपुरम से बदलाव शुरू कर दिया है.

अमित शाह करेंगे बस्तर पंडुम का समापन, जनजातीय संस्कृति का दिखेगा संगम

बस्तर पंडुम में बस्तर सांसदों को राष्ट्रपति के मंच पर नहीं मिली जगह, कांग्रेस ने साय सरकार को घेरा

TAGGED:

COMMUNIST IDEOLOGY
अमित शाह ने की संघ की तारीफ
आरएसएस
कम्युनिस्ट विचारधारा
AMIT SHAH PRAISED RSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.