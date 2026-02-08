ETV Bharat / state

अमित शाह ने की संघ की तारीफ, बोले "भारत की यात्रा में आरएसएस का अहम योगदान, कम्युनिस्ट विचारधारा विनाशकारी"

रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ़ करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले और बाद में भारत की यात्रा में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे कोई भी इतिहासकार नकार नहीं सकता.भारत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब 'छत्तीसगढ़@25 - शिफ्टिंग द लेंस' पर ऑर्गनाइज़र वीकली के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि RSS के स्वयंसेवकों का सकारात्मक योगदान राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है

आरएसएस का भारत की यात्रा में अहम योगदान

अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और कोई भी इतिहासकार इसे नकार नहीं सकता. देश या सामाजिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने योगदान न दिया हो.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हालांकि हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन RSS एक संस्था के तौर पर अपने काम के लिए सबसे अलग रहा है.

जब हम संस्थाओं के बारे में बात करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो मैं बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि सभी संस्थाओं में, भारत की आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में और सामाजिक जीवन के हर दायरे में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान सबसे प्रमुख रहा है. इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री