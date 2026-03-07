ETV Bharat / state

अमित शाह ने बांधें सीएम धामी की तारीफों के पुल, 4 साल के कार्यकाल को बताया बेमिसाल

हरिद्वार कार्यक्रम में अमित शाह ने सीएम धामी के प्रयासों को सराहा.

AMIT SHAH HARIDWAR VISITS
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार दौरे में सीएम धामी की जमकर तारीफ की. अपने संबोधन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार सीएम धामी की तारीफों के पुल बांधे. अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक-एक समस्या को चुन-चुन कर समाप्त करने का कार्य किया है. जिसके कारण आज उत्तराखण्ड चार गुना तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में धामी जी ने लगभग 10 हजार से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए हैं. उन्होंने देश में जहां-जहां घुसपैठिए हैं, एक-एक को चुन-चुनकर हम भारत से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. अमित शाह ने यूसीसी का भी जिक्र अपने संबोधन में किया. जिसकी शुरूआत उत्तराखंड से की गई है. अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में बनाया गया नकल विरोधी कानून रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है.

इसके साथ ही अमित शाह ने रोजगार पर भी सीएम धामी के प्रयासों को सराहा. उन्होंने कहा आज 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षी के पद पर नियुक्ति मिली है. उन्होंने कहा अगर आज कांग्रेस की सरकार होती, तो उन्हें यह नौकरी नहीं मिलती. उस समय ‘पर्ची’ और ‘खर्ची’ दोनों चलती थीं, अब रिश्वत नहीं देनी पड़ती है.

अमित शाह ने हरिद्वार कुंभ की चर्चा भी अपने संबोधन में की. उन्होंने कहा आने वाला हरिद्वार कुंभ सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा. हरिद्वार कुंभ पूरे भारत की शान है. अमित शाह ने कहा आज धामी सरकार के चार साल पूरा होने का मौका है, लेकिन इसके साथ ही आज भाजपा सरकार के नौ साल पूरे हो रहे हैं. इस दौरान भाजपा सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किये हैं.

अमित शाह ने यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी को बधाई दी. उन्होंने कहा सबको एक ही कानून से रहना होगा. यूसीसी ही जनसांख्यिकी अप्राकृतिक त्रुटि को दूर करने का काम करेगा.

