हरियाणा आएंगे अमित शाह, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पंचकूला, जानें कब-कहां होंगे गृहमंत्री

पंचकूला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार, 24 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला पहुंचेंगे. यहां पंचकूला शहर में वे अलग-अलग समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले पंचकूला पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बुधवार को पंचकूला 'पुलिस छावनी में बदला दिखाई देगा. पुलिस-प्रशासन द्वारा शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी. नतीजतन अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा.

इन अधिकारियों पर रहेगा जिम्मा: गृह मंत्री के इस खास दौरे के लिए प्रदेश के दस एसपी और चार एएसपी समेत 41 डीएसपी-एसीपी, 90 इंस्पेक्टर और करीब 2750 पुलिसकर्मियों पर समूची सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी. शहर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की इंचार्ज डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता हैं, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटर करेंगी. वहीं, इससे पूर्व पंचकूला के पुलिस कमिश्नर शिवास कबिराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने हर स्तर पर समन्वय से कार्य करने समेत पुलिस कंट्रोल रूम के स्टाफ और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने वाले कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. पंचकूला पुलिस को हर गतिविधि की सूचना से अवगत रहने और आवश्यक कदम उठाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

हरियाणा भाजपा के सभी मंत्री रहेंगे मौजूद: गृह मंत्री अमित शाह के विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के सभी मंत्री और नेता साथ मौजूद रहेंगे. शाह का ये दौरा हरियाणा और विशेषकर जिला पंचकूला के लिए खास माना जा रहा है. उनका ये दौरा भविष्य के कई सांकेतिक संदेश दे रहा है.

चौतरफा रहेगी पुलिस की नजर: गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थलों तक रूट प्लान, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और आपात व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पंचकूला पुलिस के अलावा चंडीगढ़ पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर भी गहन निगरानी रखी जाएगी.

किस समय कहां पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह ?:

1)"सतत् कृषि में सहकारिता की भूमिका" पर सहकारी सम्मेलन

समय: दोपहर 03:15 बजे

स्थान: इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सेक्टर-5, पंचकूला



2)हरियाणा पुलिस का दीक्षांत परेड समारोह

समय: शाम 4:15 बजे

स्थान: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकूला



3)अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और अटल लाइब्रेरी, प्रदर्शिनी एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन

समय: शाम 5:30 बजे

स्थान: अटल पार्क, पंचकूला

4)वीर बाल दिवस पर हरियाणा सरकार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम

समय: शाम 6 बजे

स्थान : इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सेक्टर-5, पंचकूला

निर्धारित रूट (आगमन मार्ग):

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने अमित शाह के दौरे को लेकर पब्लिक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

कार्यक्रम स्थल: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर-3 पंचकूला.