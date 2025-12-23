हरियाणा आएंगे अमित शाह, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पंचकूला, जानें कब-कहां होंगे गृहमंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा के पंचकूला आ रहे हैं. जानिए कि अमित शाह पंचकूला में कहां-कहां जाएंगे.
Published : December 23, 2025 at 7:05 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 7:27 PM IST
पंचकूला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार, 24 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला पहुंचेंगे. यहां पंचकूला शहर में वे अलग-अलग समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से पहले पंचकूला पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बुधवार को पंचकूला 'पुलिस छावनी में बदला दिखाई देगा. पुलिस-प्रशासन द्वारा शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी. नतीजतन अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा.
इन अधिकारियों पर रहेगा जिम्मा: गृह मंत्री के इस खास दौरे के लिए प्रदेश के दस एसपी और चार एएसपी समेत 41 डीएसपी-एसीपी, 90 इंस्पेक्टर और करीब 2750 पुलिसकर्मियों पर समूची सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी. शहर पंचकूला में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की इंचार्ज डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता हैं, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मॉनिटर करेंगी. वहीं, इससे पूर्व पंचकूला के पुलिस कमिश्नर शिवास कबिराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने हर स्तर पर समन्वय से कार्य करने समेत पुलिस कंट्रोल रूम के स्टाफ और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने वाले कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. पंचकूला पुलिस को हर गतिविधि की सूचना से अवगत रहने और आवश्यक कदम उठाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
हरियाणा भाजपा के सभी मंत्री रहेंगे मौजूद: गृह मंत्री अमित शाह के विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के सभी मंत्री और नेता साथ मौजूद रहेंगे. शाह का ये दौरा हरियाणा और विशेषकर जिला पंचकूला के लिए खास माना जा रहा है. उनका ये दौरा भविष्य के कई सांकेतिक संदेश दे रहा है.
चौतरफा रहेगी पुलिस की नजर: गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्थलों तक रूट प्लान, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और आपात व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पंचकूला पुलिस के अलावा चंडीगढ़ पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. चंडीगढ़-पंचकूला बॉर्डर पर भी गहन निगरानी रखी जाएगी.
किस समय कहां पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह ?:
1)"सतत् कृषि में सहकारिता की भूमिका" पर सहकारी सम्मेलन
समय: दोपहर 03:15 बजे
स्थान: इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सेक्टर-5, पंचकूला
2)हरियाणा पुलिस का दीक्षांत परेड समारोह
समय: शाम 4:15 बजे
स्थान: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकूला
3)अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और अटल लाइब्रेरी, प्रदर्शिनी एवं रक्तदान शिविर का उद्घाटन
समय: शाम 5:30 बजे
स्थान: अटल पार्क, पंचकूला
4)वीर बाल दिवस पर हरियाणा सरकार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम
समय: शाम 6 बजे
स्थान : इंद्रधनुष ऑडिटोरियम, सेक्टर-5, पंचकूला
निर्धारित रूट (आगमन मार्ग):
डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने अमित शाह के दौरे को लेकर पब्लिक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
कार्यक्रम स्थल: ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सेक्टर-3 पंचकूला.
1. जिला कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह से आने वाले वाहन चालक शाहबाद → साहा → शहजादपुर → बरवाला → रामगढ़ → टी-पॉइंट बंदर घाटी (बाएं मुड़ें)→ डम्पिंग ग्राउंड गोल चौक (दाएं मुड़ें) → घग्गर नदी पुल पार कर → छठ पूजा घाट के पास निर्धारित पार्किंग में वाहन पार्क करें.
2. जिला यमुनानगर से आने वाले वाहन चालक साहा → शहजादपुर → बरवाला → रामगढ़ → टी-पॉइंट बंदर घाटी (बाएं मुड़ें) → डम्पिंग ग्राउंड गोल चौक (दाएं मुड़ें) → घग्गर नदी पुल पार कर → छठ पूजा घाट के पास बनी पार्किंग में वाहन खड़ा करें.
3. प्रतिबंधित मार्ग (24 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक): -मनसा देवी स्थित सिंह द्वार लाइट से ओल्ड पंचकूला होते हुए ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर-6/7 लाइट से शालीमार चौक होते हुए सेक्टर 8/9, 9/10 तक, सिंह द्वार से कोहनी साहब गुरुद्वारा (वाया साईं डेयरी) डालफिन चौक से पंचकूला की ओर जाने वाला मार्ग. उपरोक्त मार्गों पर इस अवधि में सामान्य वाहन आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
4. चंडीगढ़ से आने-जाने वाले वाहन चालक: चंडीगढ़ से पंचकूला जाने वाले वाहन चालक हाउसिंग बोर्ड से सेक्टर-17/18 होते हुए शहर के आंतरिक मार्गों का प्रयोग करें. चंडीगढ़ से पंचकूला वाया सकेतड़ी मार्ग इस दिन बंद रहेगा, अतः वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.
5. इंद्रधनुष ऑडिटोरियम कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहन चालक अपने वाहन धरना स्थल, सेक्टर-5 में निर्धारित पार्किंग में खड़े करें.
निर्धारित रूट एवं पार्किंग स्थलों का उपयोग करें: पंचकूला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि असुविधा से बचाव के लिए निर्धारित रूट एवं पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर सहयोग प्रदान करें.
