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यूपी में 2027 चुनाव की बिसात: 30 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे अमित शाह, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में तय होगा रोडमैप

यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, 2027 चुनाव पर मंथन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और देश के गृहमंत्री अमित शाह आगामी 30 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं. अपने इस महत्वपूर्ण दौरे में वे प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे. इस दौरान वे प्रदेश पदाधिकारियों, मंत्रियों, लोकसभा व राज्यसभा सांसदों, विधायकों और क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्षों के साथ भावी चुनावी रणनीति पर गहन मंथन करेंगे.

लोहिया विधि विश्वविद्यालय में सजेगा बीजेपी का मंच: उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से इस बड़ी प्रदेश कार्यसमिति बैठक का स्थान लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय तय किया गया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक संपन्न होने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस महामंथन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेंगे. बैठक के समापन सत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे और सरकार व संगठन के तालमेल का संदेश देंगे.

डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में जुटेगी बीजेपी की पूरी टीम, 2027 के लिए बनेगी रणनीति. (Photo Credit: ETV Bharat) दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में होगा 2027 का रोडमैप तैयार: इस महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज चेहरे एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं. बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह-प्रभारी जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, अनंत ओझा और प्रदीप वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. इनके अलावा प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व बृजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी चर्चा में शामिल होंगे. संगठन के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अगले चुनाव को जीतने के लिए एक मजबूत और व्यावहारिक रोडमैप तैयार किया जाएगा. अमित शाह करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी देंगे समापन भाषण: लखनऊ में सजेगा बीजेपी कार्यसमिति का मंच. (Photo Credit: ETV Bharat)