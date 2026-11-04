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अमित शाह का करनाल दौरा कल, 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल

अमित शाह का करनाल दौरा कल ( ETV Bharat )

Amit Shah Karnal Visit : ​हरियाणा के करनाल शहर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 5 नवंबर को होने वाले दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. गृह मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर करनाल में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं.

'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा : ​केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह 10 बजे करनाल के सेक्टर-12 से महात्मा गांधी चौक तक आयोजित होने वाली विशाल 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्य रूप से शामिल होंगे. इस पदयात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, स्थानीय विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे.

अमित शाह के दौरे को लेकर करनाल प्रशासन की बैठक (ETV Bharat) ये भी पढ़ें : अंबाला का शहीद स्मारक कैसा दिखता है, अमित शाह के उद्घाटन से पहले देखिए शानदार झलक ​अस्थायी 'रेड जोन' और कड़ा सुरक्षा पहरा : ​सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कार्यक्रम स्थल तथा उसके आसपास के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे को 4 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक अस्थायी 'रेड जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान सुरक्षा कारणों से ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. तैयारियों का जायजा लेते पुलिसकर्मी (ETV Bharat) भारी पुलिस बल तैनात : ​कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसकी कमान 7 पुलिस अधीक्षकों , 16 उप पुलिस अधीक्षकों और पुलिस बलों की 10 कंपनियों के हाथों में होगी. इसके अलावा, वीआईपी सुरक्षा कमांडेंट ने स्थानीय प्रशासन के साथ हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के सभी रूटों का बारीकी से निरीक्षण किया है. 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा की तैयारियां पूरी (ETV Bharat)