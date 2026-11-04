अमित शाह का करनाल दौरा कल, 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में होंगे शामिल
Amit Shah Karnal Visit : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल करनाल दौरे पर रहेंगे. वे 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में शामिल होंगे.
Published : November 4, 2026 at 10:37 PM IST
Amit Shah Karnal Visit : हरियाणा के करनाल शहर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 5 नवंबर को होने वाले दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. गृह मंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर करनाल में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं.
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह 10 बजे करनाल के सेक्टर-12 से महात्मा गांधी चौक तक आयोजित होने वाली विशाल 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्य रूप से शामिल होंगे. इस पदयात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, स्थानीय विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे.
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अस्थायी 'रेड जोन' और कड़ा सुरक्षा पहरा : सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कार्यक्रम स्थल तथा उसके आसपास के 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे को 4 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक अस्थायी 'रेड जोन' घोषित किया गया है. इस दौरान सुरक्षा कारणों से ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
भारी पुलिस बल तैनात : कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसकी कमान 7 पुलिस अधीक्षकों , 16 उप पुलिस अधीक्षकों और पुलिस बलों की 10 कंपनियों के हाथों में होगी. इसके अलावा, वीआईपी सुरक्षा कमांडेंट ने स्थानीय प्रशासन के साथ हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के सभी रूटों का बारीकी से निरीक्षण किया है.
प्रशासनिक समीक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था : उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा और एसपी करन गोयल ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सभी प्रबंधों की समीक्षा की. आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए शहर के 6 प्रमुख रास्तों को डायवर्ट/बंद किया गया है तथा पार्किंग व सुचारू ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, मेडिकल टीमों, एम्बुलेंस, अग्निशमन और बिजली विभागों के अधिकारियों को भी पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं.
स्मृति ईरानी पहुंची : इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के उद्देश्य से भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा बीजेपी प्रभारी स्मृति ईरानी कार्यक्रम से ठीक एक शाम पहले करनाल पहुंच गईं. करनाल पहुंचने के तुरंत बाद स्मृति ईरानी सीधे उस स्थल पर पहुंचीं जहां गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम आयोजित होना है. उनके साथ हरियाणा सरकार के आला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, पार्टी के स्थानीय विधायक और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे. उन्होंने मंच, सुरक्षा व्यवस्था, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था और पार्किंग समेत सभी प्रबंधों का बारीकी से निरीक्षण किया.
दिए गए विशेष दिशा-निर्देश : निरीक्षण के दौरान स्मृति ईरानी ने प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक भी की. उन्होंने कार्यक्रम में आने वाली भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम और समय प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण और विशेष दिशा-निर्देश दिए, ताकि गृह मंत्री के दौरे के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की.
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