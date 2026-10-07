गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा, अमित शाह ने मशाल को स्थापित किया, बोले- 'स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी का नाम'
बुधवार को गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए.
Published : October 7, 2026 at 1:30 PM IST
गुरुग्राम: नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. इस उपलक्ष्य में बुधवार को गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए.
'25 साल, सेवाकाल' पर कार्यक्रम: अमित शाह ने कहा "7 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है. गरीब परिवार में जन्मे एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर करोड़ों लोगों को साथ लेकर 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया. ये व्यक्ति हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं. जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी के ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे."
शाह ने मशाल को किया प्रतिस्थापित: अमित शाह ने कहा कि ये गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद खत्म करना, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इन्फ्रास्ट्रक्र और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की यात्रा है. हमने अभी-अभी प्रधानमंत्री को सुना. अमित शाह कार्यक्रम स्थल से 800 मीटर दूर चौराहे पर युवा सेवा ज्योति यात्रा लेकर पहुंचे और वहां मशाल को स्थापित किया.
सेवा के संकल्प की ज्योति... 🪔 आदरणीय श्री @AmitShah जी द्वारा गुरुग्राम में ‘सेवा ज्योति यात्रा’ की मशाल प्रज्वलित। 🔥🙏 #25YearsOfSeva https://t.co/ZnjKUYGvm9— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 7, 2026
स्मृति ईरानी भी रही मौजूद: हरियाणा बीजेपी प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी पहली बार हरियाणा पहुंचीं. वो गुरुग्राम में अमित शाह के साथ सेवा ज्योति यात्रा में शामिल हुईं. पार्टी ने उन्हें 23 सितंबर को हरियाणा प्रभारी बनाया. इससे पहले उन्हें 27 सितंबर को भिवानी में एक सम्मेलन में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आईं थी, फिर सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में जींद में उनके पहुंचने की जानकारी सामने आई. हालांकि वो गुरुग्राम में आईं. उनके साथ पार्टी के सह प्रभारी भोला सिंह भी रहे.
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