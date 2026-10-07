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गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा, अमित शाह ने मशाल को स्थापित किया, बोले- 'स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी का नाम'

Amit Shah in Gurugram ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. इस उपलक्ष्य में बुधवार को गुरुग्राम में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए.