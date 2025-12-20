ETV Bharat / state

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द, जानें क्या है वजह?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( File Photo )

शिमला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द हो गया है. उन्हें आज सहस्त्र सीमा बल (SSB) प्रशिक्षण केंद्र, सपड़ी में 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने था. लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है. हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है, लेकिन मौसम को ही दौरा रद्द होने की मुख्य वजह माना जा रहा है. खराब मौसम बना दौरा रद्द होने की वजह प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम था. यहां से उन्हें हवाई मार्ग के जरिए हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी स्थित SSB प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी जाना था. लेकिन कोहरे व धुंध के कारण गृह मंत्री चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए. समय की कमी और मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए उनका हिमाचल दौरा रद्द कर दिया गया. SSB के 62वें स्थापना दिवस में थे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहस्त्र सीमा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे. कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. कई मार्गों को डायवर्ट किया गया था और हवाई गतिविधियों पर भी अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा रद्द (@JairamThakur)