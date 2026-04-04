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गोंडा: नक्सलवाद पर जितना काम अमित शाह ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया, बृजभूषण सिंह

गोंडा: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को बाबा रामदेव द्वारा ईरान के समर्थन में दिए गए बयान की चुटकी ली है. उन्होंने कहा, मैने उनका नाम स्वदेशी बाबा रखा है और स्वदेशी बाबा का ये निजी विचार है, नक्सलवाद पर अमित शाह के द्वारा की गई कार्यवाही पर पूर्व सांसद ने कहा, अबतक गृहमंत्री ने जितना नक्सलवाद पर कार्यवाही की है, उतना किसी ने नहीं किया है.



बृजभूषण सिंह ने ली रामदेव की चुटकी: गोंडा जिले के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज एक निजी होटल का उद्घाटन करने मुख्यालय पहुंचे थे. जहां, पूर्व भाजपा सांसद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, होटल के उद्घाटन के बाद पूर्व सांसद अपने समर्थकों से मिले और पत्रकारों से बातचीत में बाबा रामदेव की चुटकी ली.

बाबा रामदेव के ईरान समर्थन वाले बयान पर बृजभूषण सिंह ने कहा, उनका अपना विचार है और सबका विचार स्वतंत्र होता है. कोई भी किसी का समर्थन कर सकता है. पूर्व सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा, मैने उनका नाम स्वदेशी बाबा रखा है और स्वदेशी बाबा का विचार उनका निजी विचार हैं.

इसके अलावा अमित शाह के नक्सलवाद के बाद आतंकवाद खात्मे के बयान पर पूर्व सांसद बोले, गृहमंत्री ने जो बयान दिया है, वह सोच समझकर दिया है, नक्सलवाद को लेकर बहुत काम हुआ है, जितना काम अमित शाह ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया है, जल्द ही आतंकवाद मुक्त भारत होगा.