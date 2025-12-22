अटल बिहारी की जयंती पर विकास की इबारत, अमित शाह करेंगे 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्वालियर आएंगे अमित शाह, 2 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन.
इंदौर/ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है. कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे. इस मौके पर वह लगभग 2 लाख करोड़ लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. गृहमंत्री ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में भी शामिल होंगे.
2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ
अधिकारियों ने बताया कि, राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर में 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' का आयोजन कर रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि, ''केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. परियोजना लॉन्च कार्यक्रम वाजपेयी के जन्मस्थान ग्वालियर में होगा. वाजपेयी की जयंती को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है.''
निवेश के नए कीर्तिमान
डॉ. मोहन यादव ने बताया कि, ''भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं. जिनमें से 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश का भूमिपूजन पहले ही हो चुका है.'' उन्होंने जानकारी दी कि, ''25 दिसम्बर को 2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का भूमिपूजन/लोकार्पण एक ही स्थान पर संपन्न होगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक है.''
मोहन यादव ने कहा, ''यह ऐतिहासिक सम्मेलन वाजपेयी को समर्पित होगा. वह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोकतंत्र को समर्पित कर दिया. चाहे वह सरकार में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है.'' उन्होंने कहा, ''प्रदेश में कई सेक्टर्स में भी अपार संभावनाएं हैं. इन संभावनाओं के मद्देनजर इन्हें विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.''
अमित शाह की सुरक्षा में 4 से 5 हजार पुलिस कर्मी तैनात
मध्य प्रदेश में इंवेस्टमेंट और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया जाएगा. इस समिट में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित देश के प्रमुख उद्योगपति और बिजनेसमैन शामिल होंगे. यह प्रोग्राम शहर के मेला ग्राउंड में दोपहर 11.30 बजे से शुरु होगा. इसको लेकर ग्वालियर में प्रशासन ने तैयारियां शुरु कर दी हैं. ग्राउंड में टेंट लग चुके हैं और आने वाले मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं अमित शाह की सुरक्षा में 4 से 5 हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे.
कैलाश खैर बिखेरेंगे आवाज का जादू
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती गौरव दिवस के मौके पर ग्वालियर में कई बड़े आयोजन होने जा रहे हैं. शाम के वक्त इसी परिसर में बॉलीवुड के नामी गायक कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे. इससे पहले भी कैलाश खेर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित कई सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं. इसके अलावा गौरव दिवस कार्यक्रम में कई नामी लोग शामिल होंगे.