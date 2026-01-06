ETV Bharat / state

अमित शाह Vs राहुल गांधी मानहानि मामला; 19 जनवरी को सुलतानपुर कोर्ट में पेश होने के आदेश, दर्ज कराने होंगे बयान

वादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि मंगलवार को राहुल गांधी का मुकदमा एमपी/एमएलए कोर्ट में लगा हुआ था. जिसमें गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी. वह कोर्ट में उपस्थित हुए थे. डिफेंस काउंसिल की ओर से उनसे जिरह की कार्रवाई पूरी की गई और शेष कार्रवाई 313 सीआरपीसी में पत्रावली 19 जनवरी 2026 को नियत की गई है. उन्होंने बताया कि 313 के बयान के लिये राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और उनको बयान दर्ज कराना होगा.

सुलतानपुर : गृहमंत्री अमित शाह के मानहानि मामले में मंगलवार को सुलतानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में करीब 40 मिनट तक सुनवाई चली. कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को धारा 313 के तहत तलब किया है. कोर्ट ने उन्हें 19 जनवरी को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

वादी विजय मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं और भाजपा से जुड़े होने के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज कराया था.

सुनावाई के दौरान जज शुभम वर्मा ने कहा कि धारा 313 के तहत आरोपी को अपने खिलाफ आए साक्ष्यों पर सफाई देने का अवसर दिया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा.





2018 के बयान से जुड़ा मामला : गौरतलब है कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वर्तमान में गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी. जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली. राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया था. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी.



