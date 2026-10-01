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2 अक्टूबर को भोपाल पहुंच रहे गृहमंत्री अमित शाह, अगले दिन गोपालक सम्मेलन में करेंगे शिरकत

केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ( Source: IANS )

भोपाल: राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर की रात 9 बजे भोपाल पहुंचेंगे. वे भोपाल के होटल ताज में रुकेंगे. 3 अक्टूबर को वे मध्य प्रदेश में गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे. इसके अलावा भेल दशहरा मैदान में होने जा रहे गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे. कार्यक्रम में अमित शाह 16.80 करोड़ रुपये के डेयरी प्लांट का शुभारंभ करेंगे. इस प्लांट में हर दिन 40 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा. केन्द्रीय गृह मंत्री 3 अक्टूबर रात 8 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

ऐसा रहेगा केन्द्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम 2 अक्टूबर का कार्यक्रम केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 9 बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे. इसके बाद केन्द्रीय मंत्री भोपाल के ताज होटल पहुंचेंगे. यहां वे संगठन और सरकार के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे. केन्द्रीय मंत्री होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे. 3 अक्टूबर का कार्यक्रम केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे भेल दशहरा मैदान में होने जा रहे राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम स्थल पर नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शन का भी उदघाटन करेंगे. इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम में मंच पर पहुंचेंगे और पशुपालकों को बोनस राशि देंगे और गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा. इस दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति के पत्र भी बांटे जाएंगे.