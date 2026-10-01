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2 अक्टूबर को भोपाल पहुंच रहे गृहमंत्री अमित शाह, अगले दिन गोपालक सम्मेलन में करेंगे शिरकत

गृहमंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर की रात 9 बजे पहुंचेंगे भोपाल, 3 अक्टूबर का जानिए उनका पूरा प्रोग्राम. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.

AMIT SHAH BHOPAL VISIT
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Source: IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:59 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 अक्टूबर की रात 9 बजे भोपाल पहुंचेंगे. वे भोपाल के होटल ताज में रुकेंगे. 3 अक्टूबर को वे मध्य प्रदेश में गृह विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे. इसके अलावा भेल दशहरा मैदान में होने जा रहे गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे. कार्यक्रम में अमित शाह 16.80 करोड़ रुपये के डेयरी प्लांट का शुभारंभ करेंगे. इस प्लांट में हर दिन 40 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा. केन्द्रीय गृह मंत्री 3 अक्टूबर रात 8 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

ऐसा रहेगा केन्द्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम

2 अक्टूबर का कार्यक्रम

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 9 बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे. इसके बाद केन्द्रीय मंत्री भोपाल के ताज होटल पहुंचेंगे. यहां वे संगठन और सरकार के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे. केन्द्रीय मंत्री होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे.

3 अक्टूबर का कार्यक्रम

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे भेल दशहरा मैदान में होने जा रहे राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. केन्द्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम स्थल पर नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शन का भी उदघाटन करेंगे. इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम में मंच पर पहुंचेंगे और पशुपालकों को बोनस राशि देंगे और गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा. इस दौरान डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति के पत्र भी बांटे जाएंगे.

रात 8 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे

केन्द्रीय मंत्री इसके बाद भोपाल के भौंरी स्थित आईआईएसईआर परिसर जाएंगे. यहां वे अत्रि परिसर का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा. केन्द्रीय मंत्री रात 8 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. हालांकि, इसके पहले केन्द्रीय गृह मंत्री गृह विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे.

फर्मेटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट होगा शुरू

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सांची दुग्ध संघ परिसर में शुरू होने जा रहे फर्मेटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे. इस प्लांट की खासियत यह रहेगी कि इसमें हर दिन 40 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा. इसके अलावा इसमें दूध, दही, मट्ठा, लस्सी, श्रीखंड आदि उत्पाद भी बड़ी मात्रा में तैयार होंगे. इसमें हर दिन 800 किलो श्रीखंड और 1 हजार किलो मावा तैयार किया जा सकेगा.

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अधिकारियों के मुताबिक इससे दूध, दही आदि दुग्ध उत्पादों की बढ़ी डिमांड को आसानी से पूरा किया जा सकेगा. इस प्लांट को 16.80 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसमें केन्द्र सरकार से 6 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है. कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री उज्जैन में 255 करोड़ की लागत से प्रस्तावित डेयरी प्लांट से जुड़ी परियोजना को भी शुरू करेंगे.

Last Updated : October 1, 2026 at 6:10 PM IST

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