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कभी था नक्सलियों का गढ़, अब पहली बार होगा केंद्रीय मंत्री का दौरा, अमित शाह करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग

केंद्रीय मंत्री अमित शाह बस्तर आ रहे हैं. 18 और 19 मई को वो बस्तर प्रवास पर रहेंगे.इस दौरान इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग भी होगी.

Amit Shah Bastar Visit
अब पहुंचे पहली बार गृहमंत्री अमित शाह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 6:45 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 7:18 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आ रहे हैं. 18 और 19 मई को अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर के शहीद गुंडाधुर के गांव नेतानार जाएंगे और यहां पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. महत्वपूर्ण बात ये है कि अमित शाह का जिस जगह पर कार्यक्रम होना है वो कभी घोर नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था.अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री का 18 मई का कार्यक्रम

केंद्रीय गृहमंत्री 18 और 19 में को बस्तर दौरे पर रहेंगे. जानकारी के मुताबिक 18 मई को गृहमंत्री जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वायु सेना के विशेष हेलीकाप्टर से जगदलपुर से नेतानार के लिए रवाना होंगे. स्थानीय प्रशासन और रायपुर के प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह नेतानार गांव में आदिवासी समाज के साथ बैठक करेंगे और इसे लेकर तैयारी भी चल रही है. माना जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री ग्रामीणों के बीच जाकर बदलते बस्तर की चर्चा करेंगे. साथ ही विकास योजनाओं की भी बात करेंगे. क्षेत्र में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें किस तरह की जरूरत है और गांव के लोग इसे कितना संतुष्ट हैं इसे भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के गृहमंत्री ऐसे सुदूर क्षेत्र में जा रहे हैं जो दशकों तक नक्सली के साए में रहा है और विकास यहां से कोसों दूर रहा है.

19 मई को इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग

19 मई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. इसमें छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे. प्राथमिक जानकारी के अनुसार इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री के भी शामिल होंगे. इसके अलावा सभी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग में शामिल होंगे.

नशे के कारोबार को लेकर होगी चर्चा

इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग में राज्यों के बीच सुरक्षा नक्सलवाद नशे के समान का अवैध व्यापार और बस्तर के विकास को लेकर चर्चा होगी. मिल रही जानकारी के अनुसार बस्तर विजन 2 को लॉन्च करेंगे. इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग में इस बार राज्य स्तरीय विकास के मुद्दों पर केंद्रित अंतर राज्य विकास समन्वय की भी चर्चा होगी. 31 मार्च 2026 को देश से नक्सलवाद के समाप्त करने की जिस तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था अब बस्तर के विकास की नई लाइन इसलिए भी शुरू होगी की 31 मार्च 2026 खत्म होने के 2 महीने के भीतर अमित शाह का बस्तर दौरा हो रहा है इससे बस्तर के विकास को और गति मिलेगी.

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Last Updated : May 14, 2026 at 7:18 PM IST

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