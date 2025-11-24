ETV Bharat / state

गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर- अमित शाह

गृहमंत्री शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है.

गृहमंत्री अमित शाह लाल क़िले पर समागम में हुए शामिल
गृहमंत्री अमित शाह लाल क़िले पर समागम में हुए शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला प्रांगण में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय समागम के दूसरे दिन देशभर से आई संगत के बीच अत्यंत श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला. इस पावन अवसर पर देश के गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित हुए और समागम स्थल गुरुग्रंथ साहिब के आगे माथा टेककर गुरु घर की संगत को नमन किया.

समागम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष, मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सीरसा एवं मंत्री परवेश वर्मा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन करते हुए उनके बलिदान, मानवता के प्रति समर्पण और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए अद्वितीय योगदान को याद किया.

गृहमंत्री अमित शाह लाल क़िले पर समागम में हुए शामिल (ETV Bharat)
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेककर अरदास की. इसके बाद वे संगत के बीच पहुँचीं और वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं से मुलाकात की. रेखा गुप्ता ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है और उनका त्याग मानवता के इतिहास में अद्वितीय है. गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है. उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा समाज में भाईचारे, साहस और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देती है.

समागम स्थल पर कीर्तन, कथा-वाचन, लंगर सेवा और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन-संदेश को संप्रेषित किया गया. पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा, एकता और सेवा की भावना साफ झलकती रही.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
GURU TEGH BAHADUR ANNIVERSARY
MARTYRDOM DAY OF TEGH BAHADUR SAHIB
350TH MARTYRDOM ANNIVERSARY
MARTYRDOM DAY OF TEGH BAHADUR SAHIB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.