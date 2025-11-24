गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर- अमित शाह
गृहमंत्री शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है.
Published : November 24, 2025 at 10:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला प्रांगण में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय समागम के दूसरे दिन देशभर से आई संगत के बीच अत्यंत श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला. इस पावन अवसर पर देश के गृहमंत्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित हुए और समागम स्थल गुरुग्रंथ साहिब के आगे माथा टेककर गुरु घर की संगत को नमन किया.
समागम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष, मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री मनजिंदर सिंह सीरसा एवं मंत्री परवेश वर्मा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को नमन करते हुए उनके बलिदान, मानवता के प्रति समर्पण और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए अद्वितीय योगदान को याद किया.
समागम स्थल पर कीर्तन, कथा-वाचन, लंगर सेवा और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से गुरु साहिब के जीवन-संदेश को संप्रेषित किया गया. पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा, एकता और सेवा की भावना साफ झलकती रही.
