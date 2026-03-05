ETV Bharat / state

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले BJP के दो शक्ति परीक्षण, ये शीर्ष नेता उत्तराखंड में फूंकेंगे चुनावी बिगुल

7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, 22 मार्च को राजनाथ श्रीनगर में करेंगे रैली

UTTARAKHAND ASSEMBLY ELECTIONS 2027
उत्तराखंड की राजनीतिक बिसात (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 11:14 AM IST

5 Min Read
धीरज सजवाण

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं. 23 मार्च 2026 को राज्य की धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष पूरे कर रही है. इसी अवसर को राजनीतिक रूप से बड़े संदेश में बदलने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है.

7 मार्च को हरिद्वार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा से इसकी शुरुआत होगी. 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा प्रस्तावित है. इन दोनों कार्यक्रमों को 2027 के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है.

हरिद्वार से अमित शाह का चुनावी संदेश: भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला बड़ा आयोजन 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. पार्टी सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम में राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत नई सौगातों की घोषणा भी संभव है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का यह दौरा केवल उपलब्धियों का बखान भर नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है. कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को जुटाने की तैयारी की जा रही है.

22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में राजनाथ सिंह: धामी सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दूसरा बड़ा आयोजन 22 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल में प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे. यह कार्यक्रम भी उत्तराखंड की धामी सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया कि-

22 मार्च का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. धामी सरकार ने चार वर्षों में जो निर्णायक फैसले लिए हैं, वे उत्तराखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए हैं. श्रीनगर में होने वाला कार्यक्रम केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास के अगले चरण का रोडमैप भी प्रस्तुत करेगा. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा. भाजपा सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और कठोर निर्णयों के माध्यम से प्रदेश की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है. 2027 में जनता फिर से भाजपा को जनादेश देगी.
-नवीन ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता-

धामी सरकार के चार साल, बड़े फैसले और सख्त कानून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद से उनकी सरकार ने कई बड़े और साहसिक फैसले लिए. इनमें सबसे प्रमुख निर्णय राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना रहा, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई. उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने इस दिशा में ठोस पहल की.

इसके अलावा धामी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का संदेश दिया. यह कानून युवाओं के बीच सरकार की मजबूत छवि बनाने में अहम साबित हुआ. भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने से सरकार ने युवाओं के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया.

सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाने, भू-कानून को लेकर सख्त रुख अपनाने और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी कई फैसले लिए. निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं का विस्तार भी चार साल की उपलब्धियों में गिनाए जा रहे हैं.

राजनीतिक संदेश और रणनीति: विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इन आयोजनों के जरिए दोहरा संदेश देना चाहती है. एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार, तो दूसरी तरफ 2027 के लिए संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं में जोश भरना. हरिद्वार और श्रीनगर गढ़वाल जैसे धार्मिक और शैक्षणिक महत्व वाले शहरों को कार्यक्रम के लिए चुनना भी प्रतीकात्मक माना जा रहा है.

हरिद्वार से धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संदेश, जबकि श्रीनगर (गढ़वाल) से क्षेत्रीय संतुलन और पहाड़ के विकास का संकेत देने की रणनीति देखी जा रही है. भाजपा यह भी दिखाना चाहती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से उत्तराखंड को विशेष लाभ मिल रहा है.

सरकार बताएगी उपलब्धियां, विपक्ष गिनाएगा नाकामियां: उत्तराखंड की राजनीति में अगले एक वर्ष को बेहद अहम माना जा रहा है. भाजपा जहां उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. अमित शाह और राजनाथ सिंह के दौरे से साफ है कि पार्टी हाईकमान उत्तराखंड को गंभीरता से ले रहा है और 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अभी से सियासी बिसात बिछाई जा रही हैं. चार साल पूरे होने के अवसर पर होने वाले ये दोनों बड़े आयोजन न सिर्फ सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा पेश करेंगे, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी नई दिशा देने का काम कर सकते हैं. अब देखना होगा कि इन कार्यक्रमों का जनता के बीच कितना प्रभाव पड़ता है और 2027 के चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर होता है.
