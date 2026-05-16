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अमित शाह का 2 दिवसीय बस्तर दौरा: नेतानार सीआरपीएफ कैंप का जन सुविधा केंद्र के रुप में करेंगे नामकरण

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 18 और 19 मई को जगदलपुर प्रवास पर रहेंगे. इस दौरान वे अनेक कार्यक्रमो में शामिल होंगे. अपने प्रवास के पहले दिन अमित शाह नेतानार गांव में मौजूद सीआरपीएफ कैंप को पहला जन सुविधा केंद्र घोषित कर उसका उद्घाटन करेंगे. साथ ही सुविधा केंद्र का नामकरण भी करेंगे.

जगदलपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 18 और 19 मई छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो बस्तर भी आएंगे. शनिवार को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने जगदलपुर पहुंचे. डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम स्थल नेतानार, बादल एकेडमी और होटल एम्बिशन का दौरा किया, साथ ही संबधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए.

सीआरपीएफ कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदला जाएगा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया, इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर से नक्सलवाद के अंत में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों, दूसरे प्रदेशों से आए पुलिस के अधिकारियों, नक्सल पीड़ित परिवारों और बस्तर के पत्रकारों, शहीद जवान के परिवार और समाज प्रमुखो के साथ बातचीत करेंगे. वहीं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी करेंगे.

अमित शाह का 2 दिवसीय बस्तर दौरा (ETV Bharat)

मुख्य सचिव देंगे केंद्रीय गृहमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन

विजय शर्मा ने कहा कि इसके अलावा बस्तर के डेवलपमेंट पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा प्रेजेंटेशन भी गृहमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इसके बाद अपने प्रवास के दूसरे दिन 19 मई को शहर के एक निजी होटल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वे शामिल होंगे. जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री , उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे.

अमित शाह का 2 दिवसीय बस्तर दौरा (ETV Bharat)

तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे विजय शर्मा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा होने के बाद पहली बार केंद्रीय गृहमंत्री बस्तर आ रहे हैं. अमित शाह ने वादा किया था कि वो बस्तर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो करेंगे. सीएम विष्णु देव साय भी कई मौके पर कह चुके हैं कि बस्तर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

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