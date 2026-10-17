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छिंदवाड़ा जिला पंचायत उपाध्यक्ष की हुई घर वापसी, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में लौटे अमित सक्सेना

छिंदवाड़ा: दो साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने घर वापसी करते हुए नकुलनाथ के सामने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया. इस दौरान नकुलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अब कांग्रेस में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई है.

छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कहा कि करीब 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था क्योंकि उस दौरान कमलनाथ के सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी. अमित सक्सेना ने कहा कि वह मेरे भाई थे मैं भाई के प्यार में जाकर बीजेपी में चला गया था. उस समय मेरे साथ विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हुई लेकिन अब मैं फिर से अपने घर में वापस आ गया हूं.

अमित सक्सेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा मंच नहीं है जहां आम लोग और किसानों के हित की बात की जा सके. बल्कि जब मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया तो भाजपा ने उल्टा मुझे नोटिस देकर किसानों के लिए आंदोलन करने से मना किया. उस दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ ने मुझे जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया था. मुझे अफसोस हुआ इसलिए मैं वापस आ गया हूं. मुझे में नकुलनाथ को फिर से सांसद बनाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है.

छिंदवाड़ा से शुरू हुई घर वापसी प्रदेश और देश में कई नेता परेशान

अमित सक्सेना के कांग्रेस में फिर से आने पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में घर वापसी का दौर शुरू हो गया है. और सबसे बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है. धीरे-धीरे कई और बड़े नेता हैं जो भाजपा से परेशान होकर कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं.

किसानों के मुद्दे पर क्यों चुप है मुख्यमंत्री

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जिले में कम बारिश हुई है लेकिन इसके बाद भी भाजपा का कोई नेता किसानों के हित में आवाज नहीं उठा रहा है. जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पर्याप्त बारिश हुई है. इसके अलावा युवा परेशान हैं. नकुलनाथ ने कहा कि वोट चोरी से लेकर चंदा चोरी तक भाजपा घिरी हुई है. आम जनता इनसे परेशान हो गई है इसलिए फिर से कांग्रेस का माहौल बन रहा है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे. पांढुर्ना में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने बैलगाड़ी में पहुंचकर कांग्रेस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा.