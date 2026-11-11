नोएडा में अमित हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती
स्कूटी टकराने को लेकर हुए विवाद में मारपीट से अमित की मौत मामले में, फरार चल रहा आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
Published : November 11, 2026 at 11:56 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के नया बांस में स्कूटी टकराने को लेकर हुए विवाद में अमित की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी आफताब उर्फ तुस्सी को बुधवार को थाना फेस-1 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. सेक्टर-3 स्थित एक पार्क में छिपे आरोपी ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की. इधर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.
इस मुठभेड़ को लेकर एडिसीपी नोएडा अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी दी. एडिसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि 11 नवंबर को लोकल इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि अमित हत्याकांड में वांछित आफताब उर्फ तुस्सी सेक्टर-3 के पार्क में मौजूद है और वहां से फरार होने की फिराक में है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पार्क के बाहर आरोपी की मोटरसाइकिल खड़ी मिली.
पुलिस ने पार्क के अंदर तलाशी शुरू की तो आरोपी अपने साथी के साथ पुलिस को देखकर भागने लगा. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई. वही इस मामले में एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया हैँ. गौरतलब है कि 8/9 नवंबर की रात नया बांस गांव के पास कुछ युवक पार्क में मौजूद थे. वहां से स्कूटी लेकर निकलते समय एक युवक के पैर में स्कूटी टकरा गई थी. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट में अमित के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि शिवम भी घायल हो गया था.
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अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया था जबकि शिवम का इलाज चल रहा है.पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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