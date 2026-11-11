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नोएडा में अमित हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती

नोएडा में मुठभेड़ में घायल बदमाश को ले जाती पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के नया बांस में स्कूटी टकराने को लेकर हुए विवाद में अमित की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी आफताब उर्फ तुस्सी को बुधवार को थाना फेस-1 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. सेक्टर-3 स्थित एक पार्क में छिपे आरोपी ने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की. इधर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.