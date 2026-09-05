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SIR फॉर्म विवाद: पूर्व MLA और मंत्री के बेटे आमने-सामने, अमित मंडल बोले- BLA के साथ हो सकती थी मॉब लिंचिंग

SIR फॉर्म विवाद को लेकर पूर्व विधायक और मंत्री के बेटे आमने-सामने हैं.

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पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 11:32 AM IST

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गोड्डा: जिले में SIR डिलीशन फॉर्म विवाद पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. जहां आमने-सामने पूर्व भाजपा विधायक अमित मंडल और झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव है. गोड्डा पहुंचे अमित मंडल ने कहा कि उनके बूथ लेवल एजेंट विनय को गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा बंधक बनाया गया था. ऐसे में संभव था कि उनकी मॉब लिंचिंग हो सकती थी. इसमें राजद कोटे के मंत्री का पूरा मंत्रालय लगा हुआ था, इसके बावजूद उनके कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं हुआ.

उन्होंने राजद के लोगों को खास तौर पर मंत्री के बेटे रजनीश यादव को पढ़ने लिखने की सलाह दी है. इस पर रजनीश यादव ने भी तल्ख अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि पूर्व विधायक अमित मंडल एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के बूथ लेवल एजेंट विनय कुमार मंडल को बांड भरवाकर छोड़ा गया है. उनके नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है.

वहीं, अमित मंडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने कार्यकर्ताओं का शुभचिंतक होने का दावा करने वाले जब ग्रामीणों ने उनके एजेंट को बारह घंटा बंधक बनाया था, तब कहां थे. उन्होंने खुद भाजपा कार्यकर्ता को सुरक्षित थाना पहुंचाने में मदद की. उन्होंने प्रिंटेड टिक वाला फॉर्म पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि वे मुझे पढ़ने की सलाह देते हैं. ऐसा है तो वे बताए कि उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है. मैंने तो अपनी डिग्री पहले ही दिखा दी है.

बता दें कि दोनों युवा लंदन में पढ़ाई करने के बाद लौटे हैं और राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दोनों के पिता गोड्डा के विधायक रह चुके हैं. अमित मंडल अपने पिता रघुनन्दन मंडल के अचानक निधन के बाद विधायक बने तो रजनीश यादव अपना भाग्य बिहार विधानसभा में आजमा चुके है. ऐसे मे दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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