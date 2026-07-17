ETV Bharat / state

देवभूमि पेपर लीक epicentre पर अमित मालवीय का राहुल गांधी को जवाब, कहा कांग्रेस शासनकाल की हैं ये जड़ें

सोशल मीडिया पर बहस ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: थोड़ी देर में राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं. वो आज देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे. अपने इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हुए राहुल गांधी ने कई पोस्ट शेयर किए हैं. इन्हीं में से एक पोस्ट जिसमें उन्होंने बीजेपी पर देवभूमि को पेपर लीक का epicentre बनाने का आरोप लगाया है, पर बीजेपी आईटी सेल संयोजक अमित मालवीय ने जवाब दिया है. मालवीय ने एक लंबा पोस्ट राहुल गांधी के उसी पोस्ट पर जवाब के रूप में लिखा है. मालवीय ने लिखा- राहुल गांधी के पोस्ट पर अमित मालवीय का जवाब: देहरादून आने से पहले उत्तराखंड की जनता और युवाओं को पूरा सच भी बता दीजिए। उत्तराखंड को भर्ती घोटालों का “epicentre” किसने बनाया था? इतिहास गवाह है कि इसकी जड़ें कांग्रेस के शासनकाल में हैं। एन.डी. तिवारी सरकार (2002–2007) के दौरान: • दरोगा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। मामला इतना गंभीर था कि जांच CBI तक पहुंची। • पटवारी भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप लगे। एक ही परिवार के कई सदस्यों के चयन और लेन-देन के आरोपों के बाद भर्ती निरस्त करनी पड़ी। हरीश रावत सरकार (2014–2017) के दौरान: • 2016 की UKSSSC VPDO भर्ती परीक्षा विवादों में रही। बाद की जांच में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। • सिडकुल भर्ती विवाद में पक्षपात और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। SIT जांच तक करनी पड़ी। • UBTER और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की भर्तियां भी लगातार विवादों और अनियमितताओं के आरोपों में घिरी रहीं। यानी जिस दौर में कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार सवाल उठे, जांच एजेंसियां लगीं, भर्तियां रद्द हुईं और युवाओं का विश्वास टूटता गया।