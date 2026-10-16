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अमित कश्यप हत्याकांड में फांसी की सजा; जानिये पत्नी और प्रेमी ने हत्याकर कैसे रची थी सर्पदंश की कहानी?

मेरठ : जिले में शुक्रवार को कोर्ट ने अमित कश्यप हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अधिवक्ताओं ने इस फैसले का जहां स्वागत किया, वहीं परिवार भी इस फैसले से बेहद संतुष्ट है. ईटीवी भारत की टीम ने इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की एडीजीसी फरजाना मकसूद से बातचीत की.

एडीजीसी फरजाना मकसूद ने कहा कि वह सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देना चाहेंगी कि उनके शासनकाल में इतने गंभीर मामले की पैरवी करने का उन्हें अवसर मिला. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं कि उनके द्वारा आज जिले का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया गया है. उन्होंने जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करते हुए दोषियों को मृत्यु दंड दिलाने में सफलता पाई है.

अमित कश्यप हत्याकांड में फांसी की सजा (Video credit: ETV Bharat)

एडीजीसी ने कहा कि इस मामले में काफी चुनौतियां थीं, क्योंकि रविता और अमरदीप दोनों ही बेहद ही शातिर थे. जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को न सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि हत्या के बाद सभी को भ्रमित करने की भी कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि सपेरे से एक सांप खरीद कर यह लोग लाए थे. सपेरे से कहा गया था कि वह पूजा करने के लिए सांप लेकर जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद रविता और उसके प्रेमी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए सांप को मृतक की चारपाई पर उसकी डेड बॉडी के नीचे दबा दिया था, ताकि सांप कहीं भाग न पाए और वही तड़पता रहे और जब लोग सुबह देखें तो सभी को यही लगे कि यह हत्या नहीं सर्वदंश का मामला है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब इस मामले में पोस्टमार्टम कराया गया था तो बेहद ही हैरान करने वाली बातें सामने आई थीं. इसमें यह बात स्पष्ट हुई थी कि युवक की हत्या की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. उन्होंने कहा कि हालांकि इस पूरे मामले में काफी चुनौतियां थीं, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूत पैरवी की गई और साक्ष्य संकलन करके क्रमबद्ध तरीके से पैरवी की गई.



उन्होंने बताया कि मृतक अमित की मां को पहले पल से ही ऐसा लग रहा था कि उसके बेटे के जिस तरह से गले और चेहरे के आसपास चोट निशान थे, उसे सांप ने नहीं काटा, बल्कि हत्या की गई है. अमित के गले की हड्डियां तक तोड़ी गई थीं, जो कि पूरी तरह से एक नृशंस हत्या थी. साथ ही आरोपियों की कॉल डिटेल के आधार पर जब पुलिस ने पड़ताल की थी तो तमाम ऐसे साक्ष्य पुलिस को मिले जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया और आज न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है. यह सजा सुनाया जाना बहुत ही आवश्यक भी था, क्योंकि समाज में जिस तरह से माहौल व्याप्त हो गया था ऐसे में यह संदेश जाना भी बेहद ही आवश्यक था. उन्होंने कहा कि समाज में यही मैसेज जाएगा कि अगर कोई महिला इस तरह की घटना करती है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.



उन्होंने बताया कि न्यायालय की ओर से सुनाया गया कि उन्होंने कहा कि एक पत्नी जो अर्धांगिनी होती है, जो सात फेरों के साथ एक पति के साथ आती हौ और विश्वास का पात्र होती है महिला जो की सात फेरों के साथ अपने पति के साथ आती है और विश्वास का पात्र होती है और उस पति के विश्वास को एक पत्नी के द्वार तार-तार किया गया है.

एडीजीसी फरजाना मकसूद (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि सावित्री के जो आदर्श थे, उन्हें भी तार तार किया गया है. अदालत ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है और उसके बच्चों के बारे में भी निर्देश दिया कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और रहने की व्यवस्था जिलाधिकारी के द्वारा की जाएगी.

क्या था मामला : जिले के बहसुमा थान क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की रविता और प्रेमी अमरजीत ने पति अमित को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची थी. दोनों ने हत्या के बाद उसके शव को सांप से डंसवाया था. 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. उसके बिस्तर पर सांप भी मिला था.