ETV Bharat / state

अमित पहुंचे कोरबा, कहा- पिता के संघर्ष की विरासत को बढ़ा रहे, बालको के खिलाफ खोला मोर्चा

जोगी ने कहा 20 साल पहले अजीत जोगी ने जिस खटिया में सीईओ के बगल में बैठकर आंदोलन किया था, वह खटिया आज भी निर्मलकर जी के पास सुरक्षित है. अमित जोगी ने कहा कि वे मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. एक महीने का समय बालको को दिया जा रहा है. बालको में आउटसोर्सिंग, एलटीएस को घटाने और मजदूरों को ईएसआईसी की सुविधा नहीं मिलने पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

अमित जोगी ने कहा कि बालको सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा है. उनके पिता अजीत जोगी ने बालको के विनिवेश का विरोध किया था. आज वहीं लड़ाई आउटसोर्सिंग के खिलाफ है. बालको में आउटसोर्सिंग, एलटीएस को घटाने और मजदूरों को ईएसआईसी की सुविधा नहीं मिलने की समस्याएं हैं.

कोरबा: अमित जोगी ने कहा कि वे बालको में कुछ मांगों को लेकर कोरबा आए है. लेकिन बालको परिवार में गमी होने के कारण इस समय वे राजनीति नहीं करना चाहते.

कोरबा में अमित जोगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा की सरकार गांधी जी के तीन बंदर की तरह

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के बारे में प्रश्न पूछने पर जवाब में अमित जोगी ने कहा कि यहां सरकार नाम की कोई चीज होती तो उसके बारे में जरूर बताता.

यहां के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के हाथ-पैर बांध दिए गए हैं. ये गांधी जी के तीन बंदर के समान हो गए हैं, जो न बोल सकते, न सुन सकते और न ही देख सकते हैं.

अमित जोगी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि छत्तीसगढ़ का हर संस्थान धीरे-धीरे निजी हाथ में जा रहा है. लूट-खसोट कर छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया जाएगा. यह साजिश रची जा रही है. प्रदेश जल्द अडानीगढ़ बन जाएगा.

भाजपा की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से

अमित जोगी ने भाजपा की ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की और कहा कि यहां धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और संपदा को लूटा जा रहा है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता दी गई है. भाजपा संविधान को नष्ट करने पर तुली हुई है.

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े फाइटर

अमित जोगी ने जहां भाजपा सरकार पर हमला बोला, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की और भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फाइटर बताया.एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मैं और मेरी मां कांग्रेस में जनता कांग्रेस जोगी को विलय के लिए प्रदेश संगठन को आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वे फोन तक नहीं उठाते. हम सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदेश संगठन इस पर पहल करें, क्योंकि हमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मिलकर चलना है.