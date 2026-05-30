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मेरे पोस्ट से जिसने छेड़छाड़ की, उस पर षड़यंत्र और दंगा भड़काने की कार्रवाई हो- अमित जोगी

जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष ने बकरीद पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर बधाई दी थी, उनका आरोप है कि किसी ने उनके पोस्ट से छेड़छाड़ की.

AMIT JOGI ON FB POST
अमित जोगी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 11:20 AM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित बकरीद शुभकामना पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वायरल पोस्टर में बकरीद की बधाई के साथ गाय की तस्वीर दिखाई गई थी, जिस पर स्थानीय हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया.

पोस्ट से छेड़छाड़ करने का आरोप

विवाद बढ़ने के बाद अमित जोगी ने सामने आकर पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट साझा नहीं की गई है. शरारती तत्वों द्वारा उनकी मूल पोस्ट के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी पोस्टर बनाकर वायरल किया गया है. अमित जोगी ने कहा कि उन्होंने केवल सामान्य शुभकामना संदेश पोस्ट किया था, जो अब भी उनके फेसबुक पेज पर उपलब्ध है. कोई भी व्यक्ति जाकर उसकी सच्चाई देख सकता है.

अमित जोगी का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैंने सोशल मीडिया में जो पोस्ट की है उसकी जांच कर लें, जिसने भी मेरे फेसबुक पोस्ट से छेड़छाड़ की है, उस पर षड़यंत्र और दंगा भड़काने की कार्रवाई होनी चाहिए- अमित जोगी, जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्म और जाति के नाम पर खेल खेला जा रहा है, यदि प्रदेश में ईद की बधाई दे रहे हैं तो अपराध हो गया. प्रदेश में नासुर फैलाया जा रहा है, इसका अभी हम विरोध नहीं करेंगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी. जोगी ने कहा कि जो भी दोषी है, उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे.अमित जोगी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता दोषियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.

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अमित जोगी के पोस्ट से छेड़छाड़
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