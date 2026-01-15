ETV Bharat / state

कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, पता नहीं कौन रोक रहा पार्टी का विलय: अमित जोगी

जवाब: जोगी मजदूरों के साथ पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा है और खड़ा रहेगा. आज यहां के मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है. एलटीएस का लाभ 12% के तहत मिलना चाहिए जो आज उन्हें नहीं मिल रहा है. ESIC के जरिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जा रही है, छोटी-छोटी बातों के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है. आउटसोर्सिंग के जरिए बाहर के मजदूरों को यहां भर्ती किया जा रहा है.

कोरबा: देश की प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक इकाई वेदांता समूह की बालको के खिलाफ आंदोलन करने अमित जोगी कोरबा पहुंचे थे. उनके पिता और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी ने भी 20 साल पहले बालको के विनिवेश के खिलाफ आंदोलन किया था. उन्हीं को याद करते हुए अमित ने इस आंदोलन की शुरुआत की है. इस दौरान अमित ने ईटीवी भारत से खुलकर बातचीत की. उनका कहना है कि कांग्रेस में विलय के लिए आवेदन दिए हुए 1 साल का वक्त बीत चुका है. फिर भी पता नहीं कौन विलय को रोक रहा है.

इन तीन मांगों को लेकर आज मैंने बालको के खिलाफ आंदोलन किया है. यदि यह तीन मांगे पूरी नहीं होती तो एक महीने के बाद में फिर से यहां आंदोलन करने आऊंगा. मेरे पिता अजीत जोगी ने, मेरे पीछे यह जो खटिया है, इसी खटिया पर बैठकर 20 साल पहले आंदोलन किया था. यदि बालको प्रबंधन में मजदूरों के हित में मांगों को नहीं माना. तो मैं आज तो इस खटिया पर बैठकर आंदोलन कर रहा हूं, एक महीने बाद खटिया खड़ी करने मैं फिर आऊंगा.

सवाल: आज तो आप यहां अपनी पार्टी जनता कांग्रेस के सुप्रीमो के तौर पर आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस में विलय करने के लिए आवेदन किया हुआ है. जब आपकी पार्टी का कांग्रेस पर विलय हो जाएगा, तब क्या इसी मुखरता के साथ आप आंदोलन कर पाएंगे, तब क्या भूमिका रहेगी?

जवाब: देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जोगी बालको के साथ खड़ा है, यहां के श्रमिकों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे. इससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी कौन सी होगी, पार्टियां आएंगी, जाएंगी. दल बदलेंगे, बनेंगे लेकिन, जोगी का रिश्ता यहां के लोगों से दल वाला नहीं है. हमारा रिश्ता दिल से है, इसलिए जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम रहूंगा.

सवाल: एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. जब आपने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए आवेदन किया था. अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, आपकी पार्टी के कांग्रेस में विलय को कौन रोक रहा है?

जवाब: देखिए इस बात की अगर मुझे जानकारी होती तो आज मैं कांग्रेस पार्टी में होता. यह तो मुझे पता ही नहीं है और मैं तो आपके माध्यम से ही अपील भी करना चाहूंगा. आप ही मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिए कि मामला कहां अटका हुआ है. कौन इसे रोक रहा है. यह तो सभी जानते हैं कि जिस पार्टी की इनकमिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है, केवल आउटगोइंग चल रही है. उस पार्टी में भी प्रवेश से मुझे रोका जा रहा है. क्यों मुझे इंतजार करवाया जा रहा है. लेकिन आपके माध्यम यह भी कहना चाहता हूं कि जब तब हम एकजुट नहीं होंगे. तब तक हम भाजपा और आरएसएस की जो फूट डालने की राजनीति है, जो लूटने वाली राजनीति है उसे हम चुनौती नहीं दे पाएंगे.

सवाल: जोगी और गांधी परिवार के मधुर संबंधों की अक्सर चर्चा होती है, जब आपके पिता थे तब भी और अब भी. तो क्या अभी भी वह संबंध कायम हैं, अभी कैसे संबंध हैं?

जवाब : नेहरू गांधी परिवार से हमारे पार्टी वाले संबंध कभी नहीं रहे हैं. हमेशा पारिवारिक संबंध ही रहे हैं. जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब सोनिया गांधी जी ने ही मेरे पुत्र का नामकरण किया. वह रिश्ता तब भी था और आज भी बरकरार है. जहां तक बात राजनीति की है तो मैं अगर छत्तीसगढ़ में काम करना चाहता हूं तो जब तक यहां के लीडर्स का साथ और विश्वास मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा. मैं किसी तरह की गुटबाजी नहीं करना चाहता.

मैं गुटबाजी को समाप्त करके एकजुटता के साथ काम करना चाहता हूं. मेरे पास मेरे पिता की विरासत है. उनकी पहचान है, उनका नाम है. उसे लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और काम करना चाहता हूं. मैं अपनी इकलौती छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त स्थानीय पार्टी का विलय इसलिए करना चाहता हूं कि जब तक हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, भाजपा को नहीं हटा पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी.

सवाल: पिछले कुछ समय से आप सार्वजनिक जीवन से अलग हो गए थे, पॉलिटिक्स से भी दूर हो गए थे. आंतरिक यात्रा पर निकल गए थे. ऐसा क्या हुआ कि आप सार्वजनिक जीवन से दूर थे और फिर वापस लौट आए हैं?

जवाब: देखिए, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तब विपत्तियां टूट पड़ी. मैं एकदम से टूट गया था, मायूस हो गया, बुरी आदतों ने मुझे घेर लिया था. इसलिए मैं सार्वजनिक जीवन से दूर हुआ और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पुराना अमित जोगी था वह मर चुका है, आपके सामने आज जो अमित जोगी खड़ा है वह नया अमित जोगी है. इस अमित जोगी का पूरा जीवन अपना नहीं है. यह आम लोगों के लिए समर्पित है. उनके लिए ही मुझे काम करना है.