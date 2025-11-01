छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी हाउस अरेस्ट, नई विधानसभा से मिनी माता का नाम हटाने पर नाराजगी
छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का नाम मिनी माता नहीं रखने पर अमित जोगी विरोध कर रहे हैं. जिसके कारण उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 2:10 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 3:02 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस और नए विधानसभा भवन के उद्घाटन से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (J) के अध्यक्ष अमित जोगी को रायपुर सिविल लाइन में हाउस अरेस्ट कर लिया गया. जिसके बाद अमित जोगी ने अपने सिविल लाइन स्थित आवास में ही काले कपड़े पहनकर विरोध-धरना शुरू किया है.आपको बता दें कि अमित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं.
सिविल लाइन आवास में पहरा : रायपुर में शनिवार सुबह से ही सिविल लाइन स्थित अमित जोगी के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था. जानकारी के अनुसार, उन्हें नए विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में विरोध की आशंका के कारण नजरबंद किया गया. जब अमित जोगी को घर से बाहर नहीं जाने दिया गया तो वो अपने आवास में ही अपने समर्थकों के साथ काले कपड़े पहनकर बैठ गए. इस दौरान अमित जोगी ने समर्थकों के साथ घर में ही काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया.इसके बाद राज्य स्थापना दिवस पर प्रतीकात्मक रूप से मिठाई बांटी.
छत्तीसगढ़ अस्मिता की प्रतीक मिनी माता का नाम हटाना नारी सशक्तिकरण और दलित समाज का अपमान है.इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.यदि सरकार ने मिनी माता का अपमान किया तो छत्तीसगढ़ जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी - अमित जोगी, अध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़
निमंत्रण पत्र जलाकर जताया था विरोध : गौरतलब है कि जोगी ने इससे पहले विधानसभा उद्घाटन के निमंत्रण पत्र को जलाकर विरोध जताया था. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायकों और मंत्रियों से भी कार्यक्रम के बहिष्कार की अपील की थी. जोगी ने ये भी ऐलान किया था कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा उद्घाटन के बाद झंडा फहराएंगे, तो वे भी झंडा दिखाकर विरोध करेंगे.
