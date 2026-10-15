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कुशीनगर का अमित ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई

परिजनों से जानकारी लेते अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : ओमान के सोहर पोर्ट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद जिले के हाटा क्षेत्र में रहने वाले अमित कुमार सिंह उर्फ मुकुल लापता हो गये हैं. उनके परिवार में चिंता का माहौल है. परिजनों का कहना है कि 11 अक्टूबर को अमित से आखिरी बार बातचीत हुई थी, जिसके बाद से परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. परिजनों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है.

विधायक और परिजनों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



कुशीनगर के हाटा निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ मुकुल करीब आठ महीने पहले ओमान गए थे. परिजनों के मुताबिक, अमित एक कंपनी में क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहे थे. वह तेल टैंकर के मेंटेनेंस से जुड़े काम के सिलसिले में वहां तैनात थे.