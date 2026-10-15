कुशीनगर का अमित ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई
एसडीएम मयंक त्रिपाठी के मुताबिक, अधिकारियों ने अमित के घर पहुंचकर परिजनों से जानकारी जुटाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:20 PM IST
कुशीनगर : ओमान के सोहर पोर्ट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद जिले के हाटा क्षेत्र में रहने वाले अमित कुमार सिंह उर्फ मुकुल लापता हो गये हैं. उनके परिवार में चिंता का माहौल है. परिजनों का कहना है कि 11 अक्टूबर को अमित से आखिरी बार बातचीत हुई थी, जिसके बाद से परिवार का उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. परिजनों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है.
कुशीनगर के हाटा निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ मुकुल करीब आठ महीने पहले ओमान गए थे. परिजनों के मुताबिक, अमित एक कंपनी में क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहे थे. वह तेल टैंकर के मेंटेनेंस से जुड़े काम के सिलसिले में वहां तैनात थे.
परिजनों के मुताबिक, अमित की आखिरी बार 11 अक्टूबर को परिवार से बातचीत हुई थी. उस दिन उन्होंने घरवालों का हालचाल जाना और फिर ड्यूटी पर जाने की बात कहकर काम पर चले गए. इसके बाद परिवार को ओमान के सोहर पोर्ट पर ड्रोन हमले की जानकारी मिली.
परिजनों का कहना है कि अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है. इसके बाद से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. हालांकि, अमित की मौजूदा स्थिति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. परिजनों ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप की मांग की है.
इस मामले में स्थानीय विधायक मोहन वर्मा ने दो बार विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले पर गंभीरता से नजर रखने और अमित के बारे में जानकारी जुटाने का अनुरोध किया है.
एसडीएम मयंक त्रिपाठी के मुताबिक, अधिकारियों ने अमित के घर पहुंचकर परिजनों से जानकारी जुटाई है. उन्होंने बताया कि अमित ओमान में शिपिंग से जुड़े काम में कार्यरत थे और 11 अक्टूबर को परिवार की उनसे बातचीत नहीं हुई है. जिलाधिकारी के माध्यम से ओमान के संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें : देवरिया के दो नाविक ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, परिजनों में कोहराम
यह भी पढ़ें : ओमान के सोहर में टैंकर पर ड्रोन हमला, 9 भारतीय नाविकों को बचाया गया, 2 लापता: सोनोवाल