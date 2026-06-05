ETV Bharat / state

देहरादून का अजय भटेजा हत्याकांड, प्रॉपर्टी के लिए भाई ने कराई थी हत्या, 50 हजार का इनामी मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्तार में आरोपी अमित भटेजा ( Etv Bharat )