जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के चीफ अमित बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी, 19 दिसंबर तक भेजे गए जेल

अमित बघेल को भड़काऊ बयान केस में अदालत ने 19 दिसंबर तक जेल भेज दिया है.

Amit Baghel in Raipur court
अमित बघेल की रायपुर कोर्ट में पेशी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 10:45 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को अदालत से राहत नहीं मिली है. आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान केस में अमित बघेल को अदालत ने 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. 5 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद अदालत ने अमित बघेल को तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था. उसके बाद 8 दिसंबर सोमवार को उनकी रायपुर के अदालत में पेशी हुई. कोर्ट ने अमित बघेल को 11 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है. अब उनकी अगली पेशी 19 दिसंबर को होगी.

तीन अन्य मामलों में भी हुई गिरफ्तारी

रायपुर में दर्ज मामलों के साथ ही अमित बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में भी मामला दर्ज हुआ था. जिसकी कॉपी कोर्ट में पहुंच चुकी थी. कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने इन तीनों मामलों में भी औपचारिक रूप से अमित बघेल की गिरफ्तारी की है.

बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा

बचाव पक्ष के वकील एन के ठाकुर ने बताया कि अमित बघेल के लिए कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई गई थी. यह याचिका इसलिए लगाई गई थी जिससे अमित बघेल अपनी माता के निधन के बाद होने वाले मृत्यु कार्यक्रम में 8 से 15 दिसंबर के बीच शामिल हो सकें. इस याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

अदालत ने कहा कि अभी की स्थिति में अमित बघेल को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के साथ ही भिलाई छिंदवाड़ा और बेंगलुरु जैसी जगहों पर भी FIR हुई थी. इन तीनों जगह से भी FIR की कॉपी आई थी. 11 दिसंबर को फिर जमानत के लिए दोबारा याचिका लगाई जाएगी. ताकि एक-दो दिन की राहत अमित बघेल को मिल सके. जिससे वह अपनी मां के मृत्यु संस्कार कार्यक्रम में शामिल हो सके- एन के ठाकुर, बचाव पक्ष के वकील

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित प्रदेश और देश भर में प्रदर्शन किया था.

