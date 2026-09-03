जांजगीर में अमित बघेल, आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का दावा

जांजगीर में अमित बघेल, आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का दावा
अमित बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अगले चुनाव में सबक सिखाने को तैयार है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 3, 2026 at 12:22 PM IST
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जांजगीर चांपा जिला में पोरा और कमरछठ तिहार के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया. हाई स्कूल ग्राउंड में पूजा के लिए विशेष आयोजन भी किया गया. दिन भर से हो रही बारिश के बाद भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल कार्यक्रम में पहुंचे और हाई स्कूल ग्राउंड से राज्य सरकार पर निशाना साधा. आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़िया सरकार बनाने का एलान किया.
छत्तीसगढ़िया संस्कृति और महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप
अमित बघेल ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़िया संस्कृति और महापुरुषों की उपेक्षा कर रही है. रायपुर के सब्जी मंडी का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर छत्तीसगढ़ के महापुरुषों की सरकार उपेक्षा कर रही है. स्वामी विवेकानंद का विरोध नहीं बल्कि उनका नाम और बड़े संस्थानों में करने की मांग की.
छत्तीसगढ़ के जितने तीज त्यौहार हैं, वह हमारी संस्कृति है. हमारे पुरखों ने जिसे बताया है, उसे भुलाने का काम किया जा रहा है. छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की टीम भाषा, संस्कृति, तीज त्यौहार, पुरखों के सम्मान के लिए आंदोलन करती है. जो लोग तिहार को भुला रहे हैं, उन्हें याद दिलाने के लिए यह आयोजन किया है-अमित बघेल
2028 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी
अमित बघेल ने कहा कि अब जंगल नहीं कटने दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अपने अधिकार के लिए आगे आना सीख गए हैं. प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के खुशहाली के लिए 2028 में होने वाले चुनाव में सभी सीटों से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रत्याशी उतारने का एलान किया.
छत्तीसगढ़ में कई लोगों ने भारत की आजादी के लिए योगदान दिया है, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, वो आजतक नहीं मिला है. हमारे पुरखों का अपमान कर दूसरों का सम्मान करना सही बात नहीं है.छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है. ये कभी चुनाव नहीं लड़ेगा.जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी इसकी राजनीतिक पार्टी है. सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते. हमारे पास शक्ति है, हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है. दूसरे लोग दारू, पैसा कौड़ी खर्च कर भीड़ जुटाते हैं-अमित बघेल
अमित बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ में बच्चों को गुरुजी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है. अचानक शिक्षक की कमी, स्कूल की कमी, शौचालय की कमी है. पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है. छत्तीसगढ़ के जंगल कट रहे हैं. हम संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा.
अमित बघेल ने जांजगीर चांपा जिला में भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रचार के बहाने अपनी साख बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन गांव गांव में हो रही पूजा, बारिश और कार्यक्रम में देरी के कारण स्थानीय लोगों की उपस्थिति कम रही.