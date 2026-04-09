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अमित बघेल को हाई कोर्ट से मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित बघेल

अमित बघेल के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में दर्ज हैं केस.

Amit Baghel has been granted interim bail
जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 9, 2026 at 8:09 PM IST

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बिलासपुर: जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 14 एफआईआर मामलों में 3 महीने की अंतरिम जमानत को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मंजूर किया है. जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में केस दर्ज हैं. सभी मामले उनके बयानों को लेकर दर्ज किए गए हैं. उनपर आरोप था कि उन्होने समाज विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी की है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत इन शर्तों पर मंजूर की

  • 3 महीने तक रायपुर में नहीं रहेंगे अमित बघेल
  • सिर्फ कोर्ट पेशी के लिए ही रायपुर आने की होगी अनुमति

क्या था पूरा विवाद

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने समाज विशेष के इष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित प्रदेश और देश भर में प्रदर्शन किया था.

23 अक्टूबर को तोड़ी गई थी मूर्ति, 26 अक्टूबर को नई मूर्ति स्थापित की गई थी

अमित बघेल की गिरफ्तारी पर सीएम साय ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने कई धर्म, सम्प्रदाय के विषय में गलत टिप्पणी की है. कानून जो भी उचित होगा उसके हिसाब से अपना काम करेगा. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में FIR भी दर्ज की गई थी. छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को 23 अक्टूबर को तोड़े जाने के बाद प्रशासन के द्वारा 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है. उसी दिन मूर्ति तोड़े जाने वाले आरोपी जो की मानसिक रूप से विक्षिप्त था उसे भी गिरफ्तार किया गया था. इसी दौरान अमित बघेल ने 27 अक्टूबर को विवादास्पद बयान दिया.

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