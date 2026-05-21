दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी अमित अरोड़ा को लंदन जाने की मिली अनुमति
अमित अरोड़ा ने 30 मई से 15 जून तक लंदन जाने की अनुमति मांगी.
Published : May 21, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अमित अरोड़ा को विदेश जाने की इजाजत दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमित अरोड़ा को बीस लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने को कहा है. दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही है और उसका पहला एकेडमिक सत्र 29 मई को समाप्त हो रहा.
उसके बाद उसका दूसरा एकेडमिक सत्र 28 सितंबर से शुरू होगा. लंदन में उसका आवासीय लीज पहले एकेडमिक सत्र खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा. ऐसे में उसे अपना आवास खाली करना होगा. ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को अपना आवास खाली करने और कहीं दूसरी जगह अपने सामान को शिफ्ट करने के अलावा नया लीज एग्रीमेंट करने के लिए लंदन में रहना जरूरी होगा.
अमित अरोड़ा ने 30 मई से 15 जून तक लंदन जाने की अनुमति मांगी. आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं. ऐसे में आरोपी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है.
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई 2025, 18 अगस्त 2025 और 1 दिसंबर 2025 को विदेश जाने की अनुमति दी थी. इस दौरान आरोपी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था. ऐसे में आरोपी को 30 मई से लेकर 15 जून तक लंदन जाने की अनुमति दी गई. कोर्ट ने अमित अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को 30 मई से 15 जून तक निलंबित करने का आदेश दिया.
बता दें कि ईडी ने 30 नवंबर 2022 को अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, इस मामले में अरोड़ा का रोल बैक साइड में था. उसने ढाई करोड़ रुपए रिश्वत के इकट्ठा किए थे. ईडी ने कोर्ट को बताया था कि वह पंजाब के पटियाला में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हैं, जो नियम के खिलाफ है क्योंकि उनको पहले से दिल्ली में लाइसेंस मिला हुआ है. सीबीआई के मुताबिक, अमित अरोड़ा इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं. सिसोदिया को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है.
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