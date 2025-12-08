ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर को अपशब्दों से नवाजने वाले की पुलिस करेगी खातिरदारी, तत्काल अरेस्ट

शिकायत मिलने के कुछ घंटों में अमिलिया पुलिस ने आरोपी को दबोचा. बीएनएस व आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल (BAGESHWAR Dham X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 3:38 PM IST

सीधी: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में अमिलिया पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक सीधी के जनपद सिहावल क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेमरी निवासी शिवम वर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया. मामला तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, जिसके बाद धार्मिक संगठनों एवं स्थानीय नेताओं ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की.

घटनाक्रम सामने आने के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई लिखित शिकायत

घटनाक्रम सामने आने के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने अमिलिया थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों में बजरंग दल बहरी के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय के नेतृत्व में एडवोकेट महेंद्र पाण्डेय, पवन शुक्ला, शिवेश उपाध्याय, रामगोपाल शुक्ला, शिवानंद मिश्रा, सौरभ सिंह, जय द्विवेदी, राहुल मिश्रा, नवीन उपाध्याय, अभिषेक कुमार शुक्ला, शिवम सिंह, उत्तम यादव आदि शामिल रहे.

शिकायत मिलते ही अमिलिया पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों के बीतर ही आरोपी शिवम वर्मा को पकड़ लिया. पुलिस ने उसकी गतिविधियों, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पोस्ट का परीक्षण करते हुए उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की.

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 353(2), 352 के तहत मामला दर्ज

थाना प्रभारी अमिलिया राकेश बैस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299, 353(2), 352 के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 66(ई) के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये सभी धाराएं गंभीर मानी जाती हैं, जिनके तहत आरोपी को कठोर दंड का प्रावधान है.

