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दिल्ली में हीट वेव का खतरा: बाबरपुर में आम आदमी पार्टी ने किया “हीट वेव राहत अभियान” लांच

गोपल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हीट वेव से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बढ़ती आबादी और लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभी और बड़े स्तर पर इंतजाम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा जल सेवा केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को पीने के पानी की सुविधा आसानी से मिल सके.

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से “हीट वेव राहत अभियान” की शुरुआत की है. इस अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल राय ने की. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

AAP का हीट वेव राहत अभियान: उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत जगह-जगह जल सेवा केंद्र लगाए जा रहे हैं और पौधा वितरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ऑटो चालकों, बस चालकों और रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को कैप, ओआरएस, पानी और अन्य राहत सामग्री वितरित की जा रही है ताकि वे भीषण गर्मी में सुरक्षित रहते हुए अपनी रोजी-रोटी कमा सकें.

गर्मी का प्रकोप आने वाले समय में हो सकता गंभीर: गोपाल राय ने कहा कि वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से बढ़ रहा है और गर्मी का प्रकोप आने वाले समय में और गंभीर हो सकता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाना और उन्हें गर्मी से बचाव के प्रति जागरूक करना है.

उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को गर्मी से संबंधित परेशानी होती है तो पार्टी कार्यकर्ता हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे. बाबरपुर से शुरू हुआ यह राहत अभियान आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी चलाया जाएगा.

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