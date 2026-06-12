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भीषण गर्मी में 'मिट्टी की बोतल' का बढ़ा क्रेज, प्लास्टिक को छोड़ लोग अपना रहे ईको-फ्रेंडली बोतलें

प्लास्टिक से दूरी, पर्यावरण के प्रति बढ़ी जागरूकता: आज के समय में प्लास्टिक बोतलों के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है. लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. ऐसे में मिट्टी की बोतलें एक सुरक्षित और इको-फ्रेंडली विकल्प बनकर सामने आई हैं. यह पूरी तरह प्राकृतिक होती हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचातीं.

शहर की सड़कों, बाजारों और ऑफिस जाने वाले लोगों के बीच इन मिट्टी की बोतलों का चलन बढ़ता जा रहा है. लोग इन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यह न केवल पोर्टेबल हैं बल्कि इनमें रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है. आयुर्वेद चिकित्सक सुरेश शर्मा के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण पानी स्वतः ठंडा हो जाता है, जो शरीर के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है.

प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव के बीच लोगों की जीवनशैली में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर गर्मी से बचने के लिए लोग पारंपरिक तरीकों की ओर लौट रहे हैं, वहीं अब पानी पीने के तरीके में भी बदलाव साफ नजर आ रहा है. जयपुर सहित कई शहरों में इन दिनों मिट्टी से बनी पानी की बोतलें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जो पारंपरिक मटकों का आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभर रही हैं.

जयपुर: इस झुलसाने वाली गर्मी में अगर आप भी हर जगह ठंडे पानी की तलाश में प्लास्टिक की बोतलें साथ लेकर घूम रहे हैं, तो रुकिए बाजार में अब एक नया और बेहद स्टाइलिश देसी ट्रेंड आ चुका है. हम बात कर रहे हैं 'मिट्टी की बोतलों' की, जो गर्मी में लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुकी हैं. पारंपरिक मटके का यह नया, लीक-प्रूफ और पोर्टेबल रूप न सिर्फ आपको फ्रिज जैसे ठंडे पानी का अहसास देता है, बल्कि आपकी सेहत और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाता है.

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मटके का आधुनिक रूप, हर जगह ले जाने में आसान: जहां पहले लोग घरों में मटके का पानी पीते थे, वहीं अब बाहर निकलते समय मटका साथ ले जाना संभव नहीं होता. ऐसे में मिट्टी की ये बोतलें मटके का ही छोटा और सुविधाजनक रूप बनकर सामने आई हैं. ऑफिस, स्कूल, यात्रा या फील्ड वर्क के दौरान लोग आसानी से इनका उपयोग कर पा रहे हैं.

कारीगरों के लिए बढ़ा रोजगार, बाजार में नए डिजाइन: मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि इस गर्मी में इन बोतलों की मांग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है. पहले जहां मटकों और सुराहियों की बिक्री ज्यादा होती थी, वहीं अब इन बोतलों की मांग तेजी से बढ़ रही है. बाजार में 500 मिली लीटर से लेकर 1 लीटर या उससे अधिक क्षमता की बोतलें उपलब्ध हैं.

प्लास्टिक की बोतल से दूरी (ETV Bharat GFX)

इन बोतलों को अब पारंपरिक के साथ-साथ आधुनिक डिजाइन में भी तैयार किया जा रहा है. उन पर कलात्मक पेंटिंग, राजस्थानी मोटिफ और आकर्षक पैटर्न बनाए जा रहे हैं, जिससे युवा वर्ग भी इन्हें पसंद कर रहा है. विक्रेता केसर देवी ने बताया कि प्लास्टिक की बोतलों की अपेक्षा सफर में मिट्टी की बोतल ले जाने पर न सिर्फ ठीक से प्यास बुझती है बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रहता है. उन्होंने बताया कि रोजाना 5 से 10 की संख्या के बीच उनकी दुकान पर इन बोतलों को बेचा जाता है.

'मिट्टी की बोतल' का बढ़ा क्रेज (ETV Bharat GFX)

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स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद: आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी के बर्तन में रखा पानी शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. मिट्टी की बोतलों के विक्रेता रामेश्वर लाल प्रजापत ने बताया कि इन बोतलों में न सिर्फ प्राकृतिक रूप से पानी सुरक्षित रहता है बल्कि शीतल भी रहता है, जिसके कारण उनकी डिमांड गर्मियों में खास रूप से रहती है. इस बोतल का पानी न तो बहुत ठंडा होता है और न ही नुकसानदायक, जिससे गला खराब होने या पाचन संबंधी समस्याओं की आशंका कम रहती है.

बाजार में कई तरह के बोतलें मिल रही हैं (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर के चौड़ा रास्ता में मिट्टी के बर्तनों के व्यापारी कैलाश कुमावत का मानना है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, इन मिट्टी की बोतलों की मांग और बढ़ेगी. यह न केवल एक उपयोगी उत्पाद है बल्कि ‘बैक टू नेचर’ की सोच को भी दर्शाता है. आने वाले समय में यह ट्रेंड और मजबूत होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि मिट्टी के बर्तनों में गुजरात की मिट्टी से बने घड़ों की भी डिमांड है, जिनमें साधारण दिखने वाली मटकी डेढ़ सौ से ढाई सौ रुपए की कीमत में मिलती है, जबकि कलाकृतियों को उकेरे जाने के बाद इनकी कीमत 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो जाती है.

रंग-बिंरगी बोतलें बनी ट्रेंड (ETV Bharat Jaipur)

वहीं, मिट्टी से बनी पानी की बोतलों की जहां तक बात है तो 1 लीटर और 2 लीटर की बोतलों की डिमांड ज्यादा रहती है, जिनमें प्राकृतिक रूप से पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है. कुल मिलाकर, मिट्टी की बोतलें सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि बदलती जीवनशैली, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनकर सामने आ रही हैं.

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