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एलपीजी संकट : कोटा में छात्रों के लिए लकड़ी-कोयले की भट्टियां बनीं सहारा, सिलेंडर वाले परेशान

कोटा में पूरे देश की तरह एलपीजी की भारी किल्लत है, लेकिन हजारों छात्रों के हॉस्टल-मैस लकड़ी-डीजल भट्टियों से खाना बना रहे हैं. देखिए रिपोर्ट...

कोचिंग सिटी में लकड़ी की भट्टी पर बन रहा है खाना
कोटा में लकड़ी की भट्टी पर बन रहा है खाना (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 9:10 PM IST

4 Min Read
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कोटा: पूरे देश में एलपीजी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कोटा में हजारों की संख्या में रहने वाले बच्चे हॉस्टल व मेस पर खाना खाते हैं. उनके लिए सबसे राहत की बात यह है कि यहां के मेस में बड़ी संख्या में पहले से ही भट्टी के जरिए संचालित हो रहे हैं. इनमें कुछ डीजल की भट्टियां हैं तो कुछ लकड़ी वाली हैं, जहां लकड़ी के गुट्टों के जरिए खाना बन रहा है. हालांकि, कुछ मेस संचालक और हॉस्टल संचालक एलपीजी सिलेंडरों का भी उपयोग करते हैं, जहां उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लकड़ी भट्टियों ने संभाला मोर्चा: कोटा शहर में अलग-अलग इलाकों में पांच जगहों पर मेस संचालित करने वाले सतविंदर सिंह का कहना है कि एलपीजी का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल सब्जी बनाने में ही इसका उपयोग किया जाता था. हालांकि, उनके पास पहले से दूसरी लकड़ी जलाकर संचालित होने वाली भट्टियां भी हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. इसके साथ उन्होंने कहा कि रोटी बनाने का काम भी कोयले को जलाकर कर रहे हैं. पहले यह काम एलपीजी के चूल्हे के जरिए होता था, लेकिन गैस ब्लैक में मिल रही थी. गैस एजेंसी वाले अनुपलब्धता कहकर सिलेंडर उपलब्ध भी नहीं कर रहे थे. सरकार ने भी कमर्शियल सिलेंडर पर बैन लगा दिया था. उसी के चलते उन्हें समस्या हो रही है, लेकिन राहत नहीं मिल रही है.

सुनिए क्या बोले मेस संचालक... (ETV Bharat Kota)

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सिर्फ आधे सिलेंडर मिल रहे: राजीव गांधी नगर में मेस संचालित करने वाली भारती सोनी का कहना है कि कोटा शहर में उनकी चार मेस चलती हैं और दिन के चार कमर्शियल सिलेंडर की डिमांड रहती है, लेकिन एजेंसी से दो ही मिल पा रहे हैं. अभी केवल समाचार में ही राहत की बात कही जा रही है, राहत असल में नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि तंदूरी रोटी बच्चों को खिलानी मजबूरी हो गई है. सुबह और शाम दोनों समय तंदूरी चपाती दी जा रही हैं. हमने मेस का चार्ज भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन कंप्लीमेंट्री दो-तीन अलग-अलग स्टॉल हम डेली लगाते थे, जिनमें गैस सिलेंडर की जरूरत रहती थी, अब गैस नहीं मिलने के चलते उसे शिफ्ट कर दिया है.

LPG की किल्लत
मेस में चुल्हे पर बन रही है रोटियां (ETV Bharat Kota)

भारती सोनी ने कहा कि जिस खाने को इलेक्ट्रिक चूल्हे के जरिए दिया जा सकता है, उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर या दूसरे आइटम पर शिफ्ट कर दिया है. उन्होंने बताया कि गैस एजेंसी पर चार सिलेंडर की डिमांड करने पर दो सिलेंडर ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. उसके लिए भी कई तरह की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है. कभी एफिडेविट लिया जा रहा है या फिर कभी हॉस्टल एसोसिएशन का लेटर हेड मांगा जा रहा है. इसमें काफी समस्या आ रही है.

लकड़ी की भट्टियों पर बन रहा है खाना
लकड़ी की भट्टियों पर बन रहा है खाना (ETV Bharat Kota)

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लकड़ी भट्टियां बनीं बड़ा सहारा: विश्वकर्मा सर्किल के नजदीक मेस पर काम करने वाले अनिल का कहना है कि उनके मेस पर 1500 बच्चे खाना खाने के लिए पहुंचते हैं और सबसे बड़ी समस्या गैस सिलेंडर की हो गई थी, लेकिन हमारे यहां पर राहत की बात यह है कि हमने दो से तीन साल पहले लकड़ी की भट्टियां तैयार करवाई थीं, जिससे अब काफी राहत मिल रही है. हम पहले से ही लकड़ी की भट्टियों से खाना बना रहे थे. खाना भी इसमें स्वादिष्ट लगता है और खाना काफी जल्दी भी तैयार हो जाता है. अनिल का कहना है अगर लकड़ी की भट्टियां हमारे पास नहीं होती तो 1500 बच्चों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता और इन बच्चों को मना करना ही पड़ता.

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