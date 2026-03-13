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LPG किल्लत के बीच हरियाणा में बढ़ी वैकल्पिक ईंधन की मांग, लकड़ी और कोयले के कारोबार में 30% की बढ़ोतरी

एलपीजी की किल्लत के बीच हरियाणा में लकड़ी और कोयले की मांग में काफी काफी बढ़ गई है. होटल संचालक इसके सबसे बड़े ग्राहक हैं.

wood and coal demand increased
लकड़ी और कोयले के कारोबारों में 30% की बढ़ोतरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 8:43 PM IST

4 Min Read
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फरीदाबादः इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध का असर अब भारत के आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है. हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं.

होटलों में खाना पकाने के लिए कोयले और लकड़ी का उपयोगः कई जगहों पर सुबह से ही लोग सिलेंडर पाने के इंतजार में लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं गैस की कमी न हो जाए. यही वजह है कि घरेलू ईंधन के दूसरे विकल्पों की मांग अचानक तेजी से बढ़ गई है. इस स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा कोयला और लकड़ी के कारोबार को मिल रहा है. इन दोनों कारोबारों में करीब 30 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. पहले जहां लोग रोजमर्रा के कामों के लिए गैस पर निर्भर थे, वहीं अब कई परिवार एहतियात के तौर पर कोयला और लकड़ी खरीदकर जमा कर रहे हैं. खासकर होटल कारोबार से जुड़े लोग गैस की किल्लत के बीच खाना पकाने के लिए लकड़ा और कोयले का उपयोग कर रहे हैं.

LPG की किल्लत के बीच हरियाणा में वैकल्पिक ईंधन की मांग बढ़ी (Etv Bharat)

अब दो से ढाई टन हो रही है कोयले और लकड़ी की बिक्रीः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कोयला और लकड़ी व्यापारी अरुण ने बताया कि "बीते एक हफ्ते से अचानक लकड़ी और कोयले की मांग बढ़ गई है. इसके पीछे मुख्य कारण लोगों को गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है. खासकर जितने भी होटल और ढाबा संचालक हैं, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. यही वजह है कि अब ज्यादा संख्या में लोग हमारे यहां से कोयला और लकड़ी लेकर जा रहे हैं. पहले जहां हमारा माल रोज का एक डेढ़ टन तक बिकता था वहीं अब दो से ढाई टन बिकने लगा है. यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो पिछले एक हफ्ते में 30% तक की वृद्धि इस कारोबार में देखने को मिल रहा है."

wood and coal demand increased
फरीदाबाद में कोयला और लकड़ी की मांग बढ़ी (Etv Bharat)

मांग बढ़ी, रेट वहीः होटल और ढाबा संचालकों के अलावा कई लोग घरों में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी और कोयला लेकर जा रहे हैं. हालांकि कारोबार में तेजी आई है, वृद्धि हुई है लेकिन रेट वही पुराना चल रहा है. अभी तक रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है. हमारे यहां पहले भी 15 रुपये किलो लकड़ी बेची जाती थी और आज भी वही रेट है. वहीं कोयला का रेट अलग-अलग है क्योंकि कोयला कई प्रकार के हैं. उसी हिसाब से उसका रेट है.

wood and coal demand increased
एलपीजी संकट के बीच लकड़ी की बिक्री बढ़ी (Etv Bharat)

कोयला और लकड़ी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंकाः स्थानीय निवासी रवि चावला ने बताया कि "अभी अफवाहों का बाजार चल रहा है. लोग अपने आप भाग दौड़ करके रेट बढ़ा रहे हैं. लेकिन बात की जाए कोयले के तो कारोबार में वृद्धि तो हुई है, लोग ज्यादा संख्या में कोयला और लकड़ी लेकर जा रहे हैं. मुझे लगता है आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा. जिस तरह से पहले सब कुछ सामान्य था, वैसे ही एलपीजी की स्थिति सामान्य हो जाएगी. फिलहाल लकड़ी और कोयले के रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है लेकिन ज्यादा मांग बढ़ने पर आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है."

आम लोगों की चिंता घर का चूल्हा कैसे जलेः आपको बता दें युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों की रसोई तक पहुंच जाता है. फिलहाल लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके घर का चूल्हा लगातार जलता रहे.

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