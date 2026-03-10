ETV Bharat / state

सैर-सपाटे पर गए थे भीलवाड़ा से दुबई, जंग में फंसे, स्वदेश लौटे तो बोले- इंडिया से सुरक्षित कुछ नहीं...

भीलवाड़ा निवासी मदन गोपाल बाहेती ने बताया कि उनका पोता रौनक व पौत्रवधू सुचिता बाहेती चार रिश्तेदारों के साथ 23 फरवरी को दुबई गए थे. 28 फरवरी तक दुबई में सब कुछ ठीक था. 28 फरवरी की शाम को रौनक-सुचिता अपने रिश्तेदारों के साथ अबूधाबी घूमने गए. वहां होटल के बेसमेंट में फोन पर अचानक अलर्ट आया. ये बेसमेंट से निकले तो ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच जंग छिड़ने की सूचना मिली. तभी आसपास कुछ मिसाइलें गिरने के बाद धुआं उठता दिखा. ये लोग सहम गए. तुरंत भारत लौटने का प्लान बनाया.

मिसाइल और ड्रोन से हमला...दूर-दूर तक उठता धुआं और धमाके...सचमुच यह भयावह था. हम गए थे सैर-सपाटे के लिए, लेकिन अचानक हालात बदल गए. वैश्चिक हालात इतनी तेजी से बदले कि कुछ समझ ही नहीं पाए. एक बार लगा कि हम विदेशी धरती पर आकर फंस गए. पता भी नहीं था कि वतन वापसी कब होगी. होगी तो किन परिस्थितियों में. यह कहानी भीलवाड़ा के बाहेती परिवार की है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ दुबई घूमने गया था, लेकिन अमेरिका और इजरायल के ईरान के विरुद्ध युद्ध ने मध्य एशिया के हालात अचानक बदल दिए. ईरान ने अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों को अपने निशाने पर ले लिया.

चिंतित हो उठा परिवार: युद्ध के बीच दुबई से भीलवाड़ा लौटे रौनक व सुचिता ने वहां के अनुभव ईटीवी भारत से साझा किए. वे बोले, अबूधाबी और दुबई में मिसाइल व ड्रोन के हमले से धुआं उठता देख हम सहम गए. होटल की बालकानी से धुआं ही धुआं नजर आ रहा था. हमें भारत एवं परिजन याद आने लगे. यहां भीलवाड़ा में भी परिवार चिंतित हो उठा. हमने दुबई से भारतीय दूतावास व भारत के विदेश मंत्रालय में मेल किया. मदन गोपाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई. इधर, केंद्र सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी पर काम कर रही थी. पहले हमारी दुबई से 8 मार्च की फ्लाइट थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय ने 5 मार्च को फ्लाइट कंफर्म होने की सूचना दी. हम 5 मार्च को केंद्र सरकार की मदद से वतन लौटे हैं.

भारतीयों ने खूब की मदद: रौनक बाहेती ने बताया कि दुबई में रह रहे भारतीय भाइयों ने खूब मदद की. वहां पैसा, खाना-पीना समेत कोई दिक्कत नहीं आने दी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कारण ही विदेशों में भारतीयों को सम्मान और आदर मिलता है. विदेश में प्रवासी भारतीयों की अच्छी पैठ है. भारतीय विदेश नीति की बदौलत ही हम सुरक्षित वतन लौटे हैं.

बालकनी के सामने मिसाइल हमला: रौनक ने बताया कि हम जब दुबई घूमने गए थे, तब वहां माहौल शानदार लगा, लेकिन युद्ध के बाद जब दुबई में हमला हुआ तो दहशत में आ गए. हमने मिसाइल हमले और बम ब्लास्ट देखे. ड्रोन गिरने की जगह भी देखी. सबसे पहले अबूधाबी में पहला ब्लास्ट देखा था. 3 मार्च को हम फ्लाइट रिजर्व कर रहे थे कि हमारे बालकनी के सामने मिसाइल हमला हो गया. रौनक ने कहा कि विदेश में भारत का जहां भी नाम लिया तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला. विदेशों से वतन वापसी में केंद्र सरकार का अच्छा सहयोग रहा. उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. सुचिता ने कहा कि भारत ज्यादा सुरक्षित देश है. युद्ध की स्थिति में भारतीयों को विदेश नहीं जाना चाहिए.

होली के बाद दीपावली जैसा माहौल: पौत्र व पौत्रवधू को अपने बीच पाकर मदन गोपाल बाहेती बोले, न्यूज से युद्ध का पता चला तो रौनक व सुचिता के बारे में सोचकर चिंता हो गई. डर सताने लगा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से पोता व पौत्रवधू घर लौट गए. यह कहते हुए मदनगोपाल की आंखें भर आई. वहीं रौनक की माता गीतादेवी बोलीं, विदेश गए बेटे व पुत्रवधू से मैं वीडियो कॉल से बात करती थी. डर तो लगता था, लेकिन भगवान ने अब सब ठीक कर दिया. रौनक के पिता बालकिशन ने कहा, दुबई और अबूधाबी पर बमबारी की सूचना हमें डराती थी, लेकिन बच्चे लौट आए तो यहां घर पर होली के बाद दीपावली जैसा माहौल है.

