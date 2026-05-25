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दिल्ली में गर्मी के बीच बिजली की मांग ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 8439 मेगावाट पहुंची पीक डिमांड

जानकारों का मानना है कि इस बार बिजली की मांग 9,000 मेगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकती है.

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दिल्ली में बिजली डिमांड ने तोड़े सभी रिकॉर्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. इसका सीधा असर राजधानी की बिजली मांग पर पड़ा है. भीषण गर्मी के चलते दिल्ली में बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 25 मई, 2026 को दिल्ली की पीक पावर डिमांड 8,439 मेगावाट के पीक पावर डिमांड पर पहुंच गई है. यह आंकड़ा इस साल मई महीने में अब तक की सबसे अधिक मांग है.

छह दिनों में चार बार 8000 मेगावाट के पार

राजधानी में लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण बिजली की मांग में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में बिजली की मांग पिछले छह दिनों में चार बार 8,000 मेगावाट के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है. यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस साल की गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक और जल्दी शुरू हुई है. एसएलडीसी (SLDC) के डेटा के अनुसार, इससे पहले 21 मई को मांग 8,231 मेगावाट और 20 मई को 8,039 मेगावाट दर्ज की गई थी.

तुलनात्मक स्थिति: 2024 और 2025 से आगे निकली मांग

बिजली विभाग द्वारा जारी तुलनात्मक आंकड़ों से पता चलता है कि मई 2026 में बिजली की मांग पिछले दो वर्षों की तुलना में कहीं अधिक रही है. 1 मई से 25 मई के बीच, 2026 में बिजली की मांग 2025 के मुकाबले 20 दिनों तक और 2024 के मुकाबले 18 दिनों तक अधिक रही है.

2025 में मई के दौरान दिल्ली की पीक डिमांड कभी भी 8,000 मेगावाट तक नहीं पहुंची थी. वहीं, 2024 में मई की सबसे अधिक मांग 8,302 मेगावाट दर्ज की गई थी, जिसे इस साल मई में ही पीछे छोड़ दिया गया है.

बिजली वितरण कंपनियों की तैयारी और रणनीति

राजधानी में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस (BSES) पूरी तरह से सक्रिय है. कंपनी दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और मध्य दिल्ली के 53 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और लगभग 2.25 करोड़ निवासियों को बिजली देने के लिए तैयार है.

बीएससीएस के प्रवक्ता कामथ के अनुसार, बीआरएलपी (BRPL) और बीवाईपीएल (BYPL) ने 3,745 मेगावाट और 1,820 मेगावाट के लोड को सफलतापूर्वक पूरा किया है. कंपनी बिजली की मांग के सटीक अनुमान के लिए एआई और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है.

गर्मियों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बीएससीएस के क्षेत्रों में लगभग 2,670 मेगावाट ग्रीन पावर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 840 मेगावाट, हाइड्रो से 572 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 500 मेगावाट, पंप स्टोरेज प्लांट से 312 मेगावाट और रूफटॉप सोलर से 250 मेगावाट बिजली मिल रही है. साथ ही, किलोकरी में 20 मेगावाट का बीईएसएस (BESS) ग्रिड की स्थिरता और मांग को संतुलित करने में मदद कर रहा है.

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