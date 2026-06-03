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डाक्टरों के संकट के बीच एम्स गोरखपुर के दो न्यूरो सर्जन ने दिया इस्तीफ़ा, मरीज़ों का होगा क्या !

एम्स गोरखपुर के दो न्यूरो सर्जन ने दिया इस्तीफ़ा. ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: अपनी स्थापना के 6 साल बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट समेत तमाम डॉक्टर का संकट पहले से झेलते आ रहे गोरखपुर एम्स को, इस माह दो और बड़े झटके लगने जा रहे हैं. इस संस्थान के दो न्यूरो सर्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया है. जिनका नोटिस पीरियड 15 जून तक समाप्त हो जाने वाला है. इसके बाद इस संस्थान में न्यूरो सर्जरी में नए सिरे से संकट पैदा हो जाएगा. बड़ी मुश्किल से अभी करीब साल भर पहले इन डॉक्टरों ने यहां अपनी तैनाती ली थी. लेकिन अब व्यक्तिगत कारणों से इन दोनों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. इन डॉक्टरों का आरोप है कि ऑपरेशन का मौका न मिलने से वह परेशान थे. हालांकि उनके स्थिति के बाद अभी संस्थान में दो न्यूरो सर्जन बच्चे हैं. इसके पहले भी यहां से न्यूरो सर्जन ऑपरेशन थिएटर में मिलने के कारण इस्तीफा दिया था, जिनका नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता था. अब इन दो डॉक्टर ने भी ऑपरेशन थिएटर की सीमित उपलब्धता और आधुनिक संसाधनों का लंबे समय से अभाव होने से अपनी सेवा के नहीं दे पाने से वह पेशे के साथ नाइंसाफी मान रहे थे. इसलिए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस थमा दिया, जो 15 जून को उनकी सेवा समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरूप मोहंती ने बताया है कि न्यूरो सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सार्थक मेहता और डॉक्टर देवेंद्र कुमार का नोटिस पिछले हफ्ते ही अंश प्रशासन को मिल गया था. मीडिया प्रभारी ने बताया है कि डॉक्टरों ने कहा है कि विभाग में चार न्यूरो सर्जन होने के बावजूद ऑपरेशन के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन ओटी उपलब्ध हो रही थी. जिससे वह अपने चिकित्सीय पेशे के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में उन्हें अपनी सेवा देने के लिए किसी और संस्थान को चुनने के लिए इस कदम को उठाना पड़ रहा है.