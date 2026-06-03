डाक्टरों के संकट के बीच एम्स गोरखपुर के दो न्यूरो सर्जन ने दिया इस्तीफ़ा, मरीज़ों का होगा क्या !
करीब साल भर पहले इन डॉक्टरों ने यहां तैनाती ली थी. लेकिन अब व्यक्तिगत कारणों से इन डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 2:31 PM IST
गोरखपुर: अपनी स्थापना के 6 साल बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट समेत तमाम डॉक्टर का संकट पहले से झेलते आ रहे गोरखपुर एम्स को, इस माह दो और बड़े झटके लगने जा रहे हैं.
इस संस्थान के दो न्यूरो सर्जन ने अपना इस्तीफा दे दिया है. जिनका नोटिस पीरियड 15 जून तक समाप्त हो जाने वाला है. इसके बाद इस संस्थान में न्यूरो सर्जरी में नए सिरे से संकट पैदा हो जाएगा.
बड़ी मुश्किल से अभी करीब साल भर पहले इन डॉक्टरों ने यहां अपनी तैनाती ली थी. लेकिन अब व्यक्तिगत कारणों से इन दोनों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है.
इन डॉक्टरों का आरोप है कि ऑपरेशन का मौका न मिलने से वह परेशान थे. हालांकि उनके स्थिति के बाद अभी संस्थान में दो न्यूरो सर्जन बच्चे हैं. इसके पहले भी यहां से न्यूरो सर्जन ऑपरेशन थिएटर में मिलने के कारण इस्तीफा दिया था, जिनका नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता था.
अब इन दो डॉक्टर ने भी ऑपरेशन थिएटर की सीमित उपलब्धता और आधुनिक संसाधनों का लंबे समय से अभाव होने से अपनी सेवा के नहीं दे पाने से वह पेशे के साथ नाइंसाफी मान रहे थे. इसलिए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस थमा दिया, जो 15 जून को उनकी सेवा समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अरूप मोहंती ने बताया है कि न्यूरो सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सार्थक मेहता और डॉक्टर देवेंद्र कुमार का नोटिस पिछले हफ्ते ही अंश प्रशासन को मिल गया था.
मीडिया प्रभारी ने बताया है कि डॉक्टरों ने कहा है कि विभाग में चार न्यूरो सर्जन होने के बावजूद ऑपरेशन के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन ओटी उपलब्ध हो रही थी. जिससे वह अपने चिकित्सीय पेशे के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में उन्हें अपनी सेवा देने के लिए किसी और संस्थान को चुनने के लिए इस कदम को उठाना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एम्स में ऑपरेशन थिएटर की जो व्यवस्था है. उसके हिसाब से उन्हें महीने में सिर्फ एक बार ऑपरेशन का अवसर मिलता था. पिछले वर्ष जी न्यूरोसर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता ने इस समस्या से परेशान होकर इस्तीफा दिया था वह एम्स के बगल में ही अपनी की प्रैक्टिस भी करते हैं.
इस ताजा हालात के साथ पहले की स्थिति पर भी नजर उठाई जाए, तो एम्स में सिर्फ न्यूरो सर्जरी ही नहीं कई महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं. एनेस्थीसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सीमा यादव अप्रैल में इस्तीफा दे चुकी हैं.
उन्होंने भी आंतरिक विवाद और कार्यस्थल की परिस्थितियों उनके अनुकूलन न होने का अपने इस्तीफे में कारण बताया था. अब इस विभाग में मात्र 6 फैकल्टी सदस्य बचे हैं, इनमें भी कुछ दूसरे संस्थान में जाने के लिए साक्षात्कार दे चुके हैं.
ऐसी स्थिति ड्रामा और इमरजेंसी विभाग की भी है यहां पर इतना डॉक्टर सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी प्लास्टिक सर्जन डॉ श्री शाह ने भी इस्तीफा दे दिया है. दोनों का चयन एम्स मंगलागिरी में हो चुका है. ऐसे में उनके जाने के बाद इमरजेंसी विभाग में भी फैकल्टी सदस्य काम रह जाएंगे.
इस्तीफा देने वाले सभी डॉक्टरों ने इसका कारण व्यक्तिगत ही बताया है लेकिन, उनके इस कदम से एम्स में चिकित्सीय सेवा प्रभावित हो रही है.
हालत यह हो गई है कि इमरजेंसी में ना तो कोई वर्तमान में फिजिशियन है और न ही जनरल सर्जन. वहीं एम्स गोरखपुर जो भी भारती की प्रक्रिया इस बीच अपनाया है, वह विवादों में रहा है.
ऐसी स्थिति में अगर एम्स प्रशासन ने कार्य व्यवस्था, संसाधनों और चिकित्सकों की समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दिया तो इसका सीधा आसर मरीजों पर पड़ सकता है. एम्स में मरीज दूर-दूर से बहुत ही भरोसे के साथ पहुंचते हैं. लेकिन व्यवस्था की कमी और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी से वह निराश और लंबे समय तक परेशानी झेलने के लिए मजबूर होंगे और हो भी रहे हैं.