फ्लाइट कैंसिलेशन संकट के बीच रेलवे बना यात्रियों का सहारा, 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाईं
एयरलाइन संकट के बीच रेलवे 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. इसमें ज्यादातर एसी स्पेशल ट्रेन हैं.
Published : December 8, 2025 at 8:06 PM IST
कोटा: देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी के संकट और DGCA की कार्रवाई के चलते लगातार फ्लाइटें रद्द हो रही हैं. इसके कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, कईयों का सामान गायब हो रहा है और टिकट रिफंड में भी देरी हो रही है. इस पूरे हवाई संकट का सीधा फायदा भारतीय रेलवे को मिल रहा है. यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिनमें अधिकांश एसी स्पेशल ट्रेनें हैं.
वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि एयरलाइंस के क्राइसिस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कई सेक्टरों में अचानक यात्रियों की डिमांड बढ़ गई है. इसी को देखते हुए हमने अभी तक 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और आने वाले दिनों में और ट्रेनें चलाने की योजना है.
उन्होंने बताया कि ज्यादातर मांग एसी कोच की आ रही है, इसलिए हम एसी स्पेशल ट्रेनें ही चला रहे हैं. ये ट्रेनें डेली, साप्ताहिक और कुछ हफ्ते में 2-3 दिन चलने वाली हैं. वहीं, कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा होकर दिल्ली-मुंबई, जयपुर, वलसाड, पुणे, अहमदाबाद, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर समेत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं.
कुछ प्रमुख स्पेशल ट्रेनें इस प्रकार हैं
- ट्रेन नंबर 06575 यशवंतपुर-अजमेर स्पेशल: ये ट्रेन 10 दिसंबर को यशवंतपुर से अजमेर के लिए रवाना होगी. कोटा मंडल में यह शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा और सवाई माधोपुर स्टेशन पर रुकेगी. इसमें 7 थर्ड एसी, 9 स्लीपर और 4 जनरल कोच हैं.
- ट्रेन नंबर 09603 मदार जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल: ये ट्रेन 8 दिसंबर (सोमवार) को शाम 6:45 बजे मदार जंक्शन से रवाना हुई. सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी होते हुए बांद्रा टर्मिनस जाएगी.
- ट्रेन नंबर 09604 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर (दुर्गापुरा) सुपरफास्ट स्पेशल: ये ट्रेन 9 दिसंबर को शाम 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और कोटा, सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर (दुर्गापुरा) पहुंचेगी.
