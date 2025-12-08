ETV Bharat / state

फ्लाइट कैंसिलेशन संकट के बीच रेलवे बना यात्रियों का सहारा, 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाईं

कोटा: देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी के संकट और DGCA की कार्रवाई के चलते लगातार फ्लाइटें रद्द हो रही हैं. इसके कारण हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं, कईयों का सामान गायब हो रहा है और टिकट रिफंड में भी देरी हो रही है. इस पूरे हवाई संकट का सीधा फायदा भारतीय रेलवे को मिल रहा है. यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिनमें अधिकांश एसी स्पेशल ट्रेनें हैं.

वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि एयरलाइंस के क्राइसिस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कई सेक्टरों में अचानक यात्रियों की डिमांड बढ़ गई है. इसी को देखते हुए हमने अभी तक 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और आने वाले दिनों में और ट्रेनें चलाने की योजना है.

