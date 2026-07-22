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मौसमी बीमारियों के बीच केंद्र का राजस्थान को लेकर अलर्ट, चांदीपुर वायरस की फिर दस्तक...2 मरीज पॉजिटिव

सिरोही और डूंगरपुर के निवासी दो बच्चे चांदीपुर वायरस की चपेट में आए, जिनका गुजरात में इलाज चल रहा है.

Swasthya Bhawan, Jaipur
स्वास्थ्य भवन, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में मानसून के दौरान बढ़ रही मौसमी बीमारियों के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को अलर्ट किया है. डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और समय पर रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए. इसी बीच राजस्थान में चांदीपुर वायरस के दो मरीज पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई. ये मरीज बच्चे हैं, जो सिरोही और डूंगरपुर के रहने वाले हैं. इनका गुजरात में इलाज चल रहा है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि जिन इलाकों में चांदीपुर वायरस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उन जगहों पर विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य टीमों को संदिग्ध मरीजों की पहचान, सैंपलिंग और निगरानी बढ़ाने को कहा है. राठौड़ ने बताया, गुजरात से आने वाले प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर विशेष नजर रख रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें सक्रिय हैं. बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की जांच की जा रही है. मई माह में भी कुछ बच्चों में बुखार के मामले सामने आए थे, हालांकि उनमें चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

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क्या है चांदीपुरा वायरस: चांदीपुरा वायरस दुर्लभ, लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) के काटने से फैलता है. यह संक्रमण विशेष रूप से बच्चों में अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है. संक्रमण के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे अहम हैं. इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. मरीज का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है.

ये हैं प्रमुख लक्षण

  • अचानक तेज बुखार, उल्टी या दस्त
  • पूरे शरीर में तेज दर्द
  • बार-बार चक्कर आना
  • बेहोशी, मिर्गी जैसे दौरे
  • व्यवहार में अचानक बदलाव या सुस्ती

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सात जिले हाई रिस्क में: इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मानसून को देखते डेंगू और मलेरिया की रोकथाम पर विशेष जोर दिया है. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सात जिलों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा है. इनमें जयपुर के अलावा कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा और श्रीगंगानगर शामिल है. गायत्री राठौड़ ने कहा कि इन जिलों में मच्छरजनित बीमारियों के मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग को फॉगिंग, एंटी-लार्वा गतिविधियां तेज करने तथा बुखार के मरीजों की समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं.

ये हैं आंकड़े

  • डेंगू के अभी तक 370 मामले सामने आए
  • मलेरिया के अभी तक प्रदेश में 261 मामले सामने आए
  • चिकनगुनिया के अभी तक 66 मामले सामने आए

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CHANDIPURA VIRUS STRIKES AGAIN
2 PATIENTS TESTED POSITIVE
मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट
PREVENTION OF DENGUE AND MALARIA
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