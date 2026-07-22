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मौसमी बीमारियों के बीच केंद्र का राजस्थान को लेकर अलर्ट, चांदीपुर वायरस की फिर दस्तक...2 मरीज पॉजिटिव

जयपुर: प्रदेश में मानसून के दौरान बढ़ रही मौसमी बीमारियों के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को अलर्ट किया है. डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और समय पर रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए. इसी बीच राजस्थान में चांदीपुर वायरस के दो मरीज पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई. ये मरीज बच्चे हैं, जो सिरोही और डूंगरपुर के रहने वाले हैं. इनका गुजरात में इलाज चल रहा है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि जिन इलाकों में चांदीपुर वायरस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उन जगहों पर विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य टीमों को संदिग्ध मरीजों की पहचान, सैंपलिंग और निगरानी बढ़ाने को कहा है. राठौड़ ने बताया, गुजरात से आने वाले प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर विशेष नजर रख रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें सक्रिय हैं. बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण वाले बच्चों की जांच की जा रही है. मई माह में भी कुछ बच्चों में बुखार के मामले सामने आए थे, हालांकि उनमें चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई थी.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

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क्या है चांदीपुरा वायरस: चांदीपुरा वायरस दुर्लभ, लेकिन गंभीर वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से सैंडफ्लाई (रेतीली मक्खी) के काटने से फैलता है. यह संक्रमण विशेष रूप से बच्चों में अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह तेजी से मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है. संक्रमण के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे सबसे अहम हैं. इस वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. मरीज का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है.