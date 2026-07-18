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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच चर्चा में आए मनीष पाल, चावल के दानों पर उकेरा भगवान राम का नाम

ईटीवी भारत से बातचीत में मनीष पाल ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं. जबकि वर्तमान में कानपुर के काकादेव क्षेत्र में रहते हैं और वहां वह इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करते हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक आधुनिक लाइब्रेरी भी बनाई है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ाई करते हैं.

मनीष पाल अपनी इस कला का सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने व भारतीय संस्कृति की याद दिलाने का माध्यम मानते हैं. उनका कहना है कि रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्रीराम की सेना को लंका तक पहुंचना था, तब हनुमान जी व वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम अंकित किया था. इसके बाद वे समुद्र में तैरने लगे. उसी प्रसंग से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी राम नाम को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है.

जंतर-मंतर पर शनिवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मनीष पाल अपनी अद्भुत कला के माध्यम से लोगों को प्रभु श्रीराम के आदर्शों का संदेश दे रहे हैं. वह चावल के एक छोटे से दाने पर अत्यंत बारीकी से राम लिखते हैं और उसे लोगों को निशुल्क उपहार के रूप में भेंट करते हैं. उनके स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोग रुकते हैं, उनकी कला को देखते हैं और चावल का दाना प्रसाद स्वरूप अपने साथ लेकर जाते हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों आंदोलन का केंद्र बना हुआ है. एक ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार व परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरी ओर इसी भीड़ व राजनीतिक नारों के बीच एक ऐसा दृश्य भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जो किसी विरोध प्रदर्शन से नहीं बल्कि आस्था, धैर्य व भारतीय संस्कृति के संदेश से जुड़ा है.

चावल के छोटे से दाने पर लिख डाला भगवान 'राम' का नाम (ETV Bharat)

मनीष पाल का मानना है कि भारत पूरी दुनिया में भगवान श्रीराम की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज समाज में धर्म का पालन कम व उसका दिखावा अधिक दिखाई देता है. उनका कहना है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर धर्म व भगवान के विपरीत सामग्री तेजी से वायरल होती है, जिससे नई पीढ़ी श्रीराम के आदर्शों से दूर होती जा रही है. उनके अनुसार आज लोगों में सहनशीलता व धैर्य पहले की तुलना में काफी कम हो गया है. छोटी-छोटी बातों पर लोग आवेश में आकर विवाद व हिंसा का रास्ता अपनाने लगते हैं, जबकि भगवान श्रीराम का जीवन संयम, मर्यादा, त्याग व धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है.

मनीष पाल बताते हैं कि वह केवल चावल का दाना लोगों को नहीं देते, बल्कि उसके माध्यम से यह संदेश भी देते हैं कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि श्रीराम के आदर्शों पर चले तो समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है. उनका कहना है कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य, परिवार के प्रति समर्पण व समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की सीख देता है.

चावल के दाने पर 'राम' लिखकर लोगों को प्रेरित कर रहे मनीष पाल. (ा)

उन्होंने बताया कि इस अनोखी पहल की शुरुआत उन्होंने माघ मेले से की थी. वहां लोगों का उत्साह देखकर उन्होंने इसे लगातार जारी रखने का निर्णय लिया. इसके बाद वह अयोध्या, बाबा बागेश्वर धाम सहित देश के विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में जाकर चावल के दाने पर राम लिखकर लोगों को निःशुल्क वितरित करते हैं. मनीष पाल का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का व्यवसाय करना नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्शों का प्रचार-प्रसार करना है.

जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर भी मनीष पाल ने राय रखी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और जो लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करें, क्योंकि अपनी बात रखने के अन्य लोकतांत्रिक तरीके भी मौजूद हैं. उन्होंने सरकार द्वारा दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि जिन छात्रों का नुकसान हुआ था, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिला, जो एक सकारात्मक कदम है. राजनीतिक नारों व विरोध प्रदर्शनों के बीच जंतर-मंतर पर मनीष पाल की यह छोटी-सी पहल लोगों को यह एहसास करा रही है कि समाज में संवाद, धैर्य और मर्यादा की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी.

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