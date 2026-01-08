ETV Bharat / state

उर्मिला सनावर ऑडियो कांड के 'भंवर' से निकली BJP! डैमेज कंट्रोल शुरू, बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन की पार्टी

उर्मिला सनावर के सरेंडर से बीजेपी को राहत: जैसे ही मंगलवार रात उर्मिला सनावर ने सरेंडर करने और पुलिस के पास आने का ऐलान किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहत की सांस ली. यही वजह है कि बुधवार को जहां एक तरफ पुलिस ने उर्मिला सनावर से पूछताछ की, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दलों के लोगों की पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई. इससे यह मैसेज दिया गया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति की दिशा नहीं भटकी है, बल्कि एक बार फिर पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल कर 2027 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है.

एक महीने से कई झंझावतों में घिरी बीजेपी: पिछले लगभग 1 महीने से लगातार जन आक्रोश और विपक्ष के हमलों का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी बुधवार को थोड़ा राहत में नजर आई. पिछले लंबे समय से लगातार एक के बाद एक हुए मामलों को लेकर बीजेपी बैक फुट पर दिखाई दे रही थी. त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या हो या कैबिनेट मंत्री गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान हो, कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिला तो उसने इन्हें जनता का मुद्दा भी बना लिया. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के नए घटनाक्रम ने भी भारतीय जनता पार्टी की सभी रणनीतियों पर पानी फिर दिया था.

उर्मिला सनावर ऑडियो कांड के भंवर से निकली बीजेपी ! : कई दिनों से मुश्किलों में चल रही भाजपा उर्मिला सनावर के पुलिस के सामने पेश होने के बाद थोड़ा राहत में नजर आई. बुधवार को पार्टी कार्यालय पर भाजपा ने बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. उसके बाद अब भाजपा अब तक हुए नुकसान की भरपाई में लग गई है.

देहरादून: पूर्व पार्टी विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर वायरल ऑडियो-वीडियो से आए बवंडर से बीजेपी अपनी कश्ती संभालने में लगी है. एक ओर इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश भर में सड़कों पर है और उनके सभी बड़े नेता कहीं न कहीं धरना-प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है. इसी के तहत बुधवार को बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई.

बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान: बुधवार को देहरादून के बलबीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की शानदार शुरुआत की गई. इस कार्यक्रम में ऋषिकेश और पौड़ी से आए तमाम ब्लॉक प्रमुख, पार्षदों समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा. इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि-

माहौल खराब करने के प्रयासों के बीच, पार्टी ज्वाइन करने वालों का ये जोश बताता है कि जनता भाजपा के साथ है. देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी और रुड़की से आए बड़ी संख्या में जनप्रतिधियों और राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा है. सभी नए ज्वाइन करने वाले सदस्यों का हमने पार्टी का पटका पहनाकर, फूलमाला के साथ स्वागत किया.

-महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-

महेंद्र भट्ट बोले- हताश-निराश विपक्ष फैला रहा भ्रम: इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों का पार्टी के सिद्धांतों और विकास की नीति पर भरोसा करने पर सभी का हृदय से अभिनंदन है. जैसा, आप सभी लोगों ने भी स्वीकार किया कि देशभर की तरह प्रदेश में भी जिस तरह का चौमुखी विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर आप यहां हैं. सचमुच यदि 2014 के पहले के भारत को याद करें, तो आज देश की तस्वीर बहुत बदल चुकी है. मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने क्षेत्र के विकास और जनकल्याण के जिस भावों के साथ आप सभी लोग पार्टी में आए हैं, उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे. केंद्र एवं राज्य की सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. महेंद्र भट्ट ने कहा कि-

हताश निराश विपक्ष, विकास को बाधित करने के लिए झूठ एवं भ्रम फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है. लेकिन जिस तरह बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ राजनैतिक कार्यकर्ता, उसमें भी मातृ शक्ति की अधिकता बताती है कि प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है. उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और भाजपा सरकार पर पूरा भरोसा है कि वह पीड़ित परिवार की राय के बाद किसी भी जांच के लिए तैयार हैं.

-महेंद्र भट्ट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष-

इन लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता: भाजपा की सदस्यता लेने वाले लोगों में पौड़ी ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी, ज्येष्ठ उप प्रमुख अर्चना तोपवाल, कनिष्ठ उप प्रमुख नीरज पटवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत थपलियाल, सोहन पटवाल, मधु देवी, अनीता देवी, ममता देवी, अभिषेक कुमार, राजेश रावत प्रमुख थे. इसके अलावा देहरादून से पार्षद पूनम पुंडीर, देवकी नौटियाल के साथ डॉ संजय सिंह, सौरभ चौधरी, सुरेंद्र सिंह, मोहन सिंह, सुरेश शर्मा, डॉक्टर पूजा राठौड़, डॉ महेंद्र शर्मा, आर के बडोला, राजेश अरोड़ा, राजेंद्र हुड्डा शामिल हुए.

ऋषिकेश से पार्षद मुस्कान, पूर्व मंडल अध्यक्ष उषा जोशी, पूर्व पार्षद सुंदरी कंडवाल, अभिनव पाल, शिवानी गोस्वामी समेत कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की. रुड़की से शामिल होने वालों में सुबोध चौधरी, रविंदर भाटी, अजय मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह, महेंद्र, सुमित खटाना समेत बड़ी संख्या लोग शमिल हुए हैं.

