धनबाद में छात्रों ने कहा- सर प्लीज गैस बंद करवाइए डर लगता है, जहरीली गैस के रिसाव के बाद भी बच्चे जा रहे स्कूल

Published : December 12, 2025 at 3:27 PM IST
धनबाद: केन्दुआडीह राजपूत बस्ती, नया धौड़ा, पांच नंबर और मस्जिद मोहल्ला इलाके में पिछले कई दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है. इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दर्जनों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं. सबसे बड़ा संकट उन नन्हें-मुन्ने बच्चों पर आ पड़ा है जो इन इलाकों में रहते हैं और शिक्षा हासिल करने स्कूल जाते हैं.
गैस रिसाव के बीच बच्चों की जान हथेली पर
गैस प्रभावित इलाके के बच्चे प्राथमिक विद्यालय केन्दुआडीह बस्ती में पढ़ाई करते हैं. यहां कुल 124 बच्चे नामांकित हैं. जहरीली गैस रिसाव के बाद प्रशासन ने बच्चों को फिलहाल केन्दुआडीह विद्यालय वन में शिफ्ट करके पढ़ाने का आदेश दिया है.
मात्र 49 बच्चे ही आ रहे स्कूल, बाकी डर के मारे गायब
स्कूल के शिक्षक मनोज राय ने बताया कि शनिवार से दूसरे स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई है, लेकिन 124 बच्चों में से महज 49 बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं. कई दिन तो यह संख्या इससे भी कम हो जाती है. उन्होंने कहा कि अभिभावक बेहद डरे हुए हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे.
अभिभावक बोले– पढ़ाई जरूरी, लेकिन जान पर खतरा
अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, इसलिए उन्हें स्कूल भेजना पड़ रहा है, मगर हर पल जान सांसत में रहती है. कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. उन्होंने मांग की है कि सरकार और प्रशासन तुरंत गैस रिसाव को पूरी तरह रोकें. कई अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ पूरे परिवार को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, वरना आगे और बड़ा हादसा हो सकता है.
बच्चे बोले– सर, गैस बंद करवाइए, डर लगता है
खुद बच्चे भी डरे-सहमे हैं. उन्होंने कहा, “स्कूल आने में बहुत डर लगता है. गैस से लोग बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं. कहीं हमें भी कुछ हो गया तो? मम्मी-पापा भी पूरे दिन चिंता में रहते हैं.” बच्चों की गुहार है कि अगर गैस का रिसाव जल्द रोका जाए तो वे बिना डर के स्कूल आ-जा सकें और पढ़ाई कर सकें.
स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी कई घरों से गैस की तेज दुर्गंध आ रही है और रिसाव पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. प्रशासन की टीम मौके पर है, लेकिन लोगों में दहशत बरकरार है.
