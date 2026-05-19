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दिल्ली में कल मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर, अस्पतालों के पास स्थित दवा दुकानें नहीं होंगी बंद

मेडिकल स्टोर एसोसिएशन की ओर से भी की गई अस्पतालों के बाहर की दुकानें खोलने की अपील.

दिल्ली में मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर
दिल्ली में मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 19, 2026 at 4:10 PM IST

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नई दिल्ली: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने बुधवार को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रखने का आह्वान किया है. लेकिन, राजधानी दिल्ली में अस्पतालों के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. यमुना पार मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने बताया कि वह पूरी तरह हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन, अस्पतालों के बाहर मेडिकल स्टोर चलाने वालों से उन्होंने यह अपील है कि वह अपने मेडिकल स्टोर खोलें ताकि इमरजेंसी में हर तरह की दवाइयां लोगों को मिल सके. किसी भी जरूरमंद मरीज को दवाई मिलने में कोई परेशानी ना हो.

हरीश अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और उस पर दिए जा रहे अंधा-धुंध डिस्काउंट के कारण यह हड़ताल का आह्वान किया गया है. मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाइयों पर 20-22 परसेंट ही मार्जिन मिलता है. लेकिन ऑनलाइन कंपनी वाले जो दवा की सप्लाई कर रहे हैं वह 40 से 50% तक डिस्काउंट देते हैं, जिससे ऑफलाइन मेडिकल स्टोर चलाने वालों की सेल पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. लोगों की दुकानों का किराया नहीं निकल पा रहा है. इसके ही विरोध में हड़ताल किया जा रहा है.

दिल्ली में मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर (ETV Bharat)

वहीं, दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर संचालक राजा ने कहा कि उनकी दुकान अस्पताल के बाहर स्थित है और सामने ही अस्पताल की इमरजेंसी है. इसलिए इमरजेंसी में बहुत ही गंभीर और जरूरतमंद मरीज आते हैं, जिनको अगर दवाई ना मिले तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है. उनकी दुकान एसेंशियल सर्विसेज में आती है. इसलिए उनकी दुकान कल खुली रहेंगी. लेकिन, वह हड़ताल का समर्थन करते हैं.

वहीं, अस्पताल के बाहर स्थित दूसरे मेडिकल स्टोर संचालक राकेश वाजपेई ने कहा कि वह हड़ताल के समर्थन में हैं. लेकिन उनकी दवा दुकान हॉस्पिटल के बाहर है इसलिए दुकान को खोलेंगे और मेडिकल स्टोर एसोसिएशन वालों ने भी उनसे कहा है कि वो 4 बजे के बाद दुकान खोल सकते हैं. लेकिन अस्पताल के बाहर दुकान होने के चलते वो सुबह 10 बजे से ही दुकान खोलेंगे. उन्होंने कहा कि वह ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में हैं और उनकी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन अवैध तरीके से जो दवाइयों की बिक्री हो रही है इसको तुरंत बंद किया जाए.

वहीं, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र रिटेलर एसोसिएशन महासचिव सुरेश मित्तल ने बताया कि उन्होंने संगठन की बैठक में फैसला लिया है कि बुधवार को होने वाली मेडिकल स्टोर की हड़ताल में वह शामिल नहीं होंगे. इसलिए सभी जन औषधि केंद्र संचालकों से कल अपनी दुकानें खोलने और दवाई की बिक्री करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर जितने भी जन औषधि मेडिकल स्टोर हैं वह सभी भी खुले रहेंगे.

आरडीसीए ने अस्पतालों के नजदीक मेडिकल स्टोर को खोलने की दी छूट

आरडीसीए के जोनल हेड डॉक्टर बसंत गोयल ने बताया कि अखिल भारतीय केमिस्ट हड़ताल के संबंध में आरडीसीए के प्रतिनिधियों एवं ड्रग्स कंट्रोल विभाग दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की गई. विस्तृत चर्चा के बाद जनहित में संयुक्त रूप से कई निर्णय लिए गए. निर्णय के अनुसार दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों, नर्सिंग होम एवं इमरजेंसी हेल्थकेयर केंद्रों के पास आपातकालीन दवा सेवाएं चालू रहेंगी. इनके बाहर स्थित मेडिकल स्टोर को बंद नहीं कराया जाएगा. जरूरतमंद मरीजों के लिए आवश्यक एवं जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध रहेंगी. दवाइयों की कोई कमी नहीं होगी.

डॉक्टर बसंत गोयल ने कहा कि नागरिकों से अनुरोध है कि वे 20 मई 2026 से पूर्व अपनी नियमित दवाइयां खरीद लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके. साथ ही 20 मई की शाम तक दिल्ली के सभी जिलों में दवा उपलब्धता एवं व्यापारिक गतिविधियां धीरे-धीरे सामान्य कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि आरडीसीए सभी केमिस्ट एवं व्यापारिक सदस्यों से अपील करता है कि आंदोलन के दौरान एकता, अनुशासन, शांति एवं गरिमा बनाए रखें.

केमिस्ट समुदाय निम्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्दों पर कर रहा है हड़ताल

  • अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री
  • अत्यधिक डिस्काउंटिंग
  • AI द्वारा जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन
  • मरीज सुरक्षा की रक्षा
  • संगठित रिटेल फार्मेसी व्यापार का संरक्षण

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