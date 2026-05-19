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दिल्ली में कल मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर, अस्पतालों के पास स्थित दवा दुकानें नहीं होंगी बंद

नई दिल्ली: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने बुधवार को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रखने का आह्वान किया है. लेकिन, राजधानी दिल्ली में अस्पतालों के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. यमुना पार मेडिकल स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने बताया कि वह पूरी तरह हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं. लेकिन, अस्पतालों के बाहर मेडिकल स्टोर चलाने वालों से उन्होंने यह अपील है कि वह अपने मेडिकल स्टोर खोलें ताकि इमरजेंसी में हर तरह की दवाइयां लोगों को मिल सके. किसी भी जरूरमंद मरीज को दवाई मिलने में कोई परेशानी ना हो.

हरीश अग्रवाल ने बताया कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और उस पर दिए जा रहे अंधा-धुंध डिस्काउंट के कारण यह हड़ताल का आह्वान किया गया है. मेडिकल स्टोर संचालकों को दवाइयों पर 20-22 परसेंट ही मार्जिन मिलता है. लेकिन ऑनलाइन कंपनी वाले जो दवा की सप्लाई कर रहे हैं वह 40 से 50% तक डिस्काउंट देते हैं, जिससे ऑफलाइन मेडिकल स्टोर चलाने वालों की सेल पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. लोगों की दुकानों का किराया नहीं निकल पा रहा है. इसके ही विरोध में हड़ताल किया जा रहा है.

दिल्ली में मेडिकल स्टोर की हड़ताल के बीच राहत की खबर (ETV Bharat)

वहीं, दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर संचालक राजा ने कहा कि उनकी दुकान अस्पताल के बाहर स्थित है और सामने ही अस्पताल की इमरजेंसी है. इसलिए इमरजेंसी में बहुत ही गंभीर और जरूरतमंद मरीज आते हैं, जिनको अगर दवाई ना मिले तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है. उनकी दुकान एसेंशियल सर्विसेज में आती है. इसलिए उनकी दुकान कल खुली रहेंगी. लेकिन, वह हड़ताल का समर्थन करते हैं.

वहीं, अस्पताल के बाहर स्थित दूसरे मेडिकल स्टोर संचालक राकेश वाजपेई ने कहा कि वह हड़ताल के समर्थन में हैं. लेकिन उनकी दवा दुकान हॉस्पिटल के बाहर है इसलिए दुकान को खोलेंगे और मेडिकल स्टोर एसोसिएशन वालों ने भी उनसे कहा है कि वो 4 बजे के बाद दुकान खोल सकते हैं. लेकिन अस्पताल के बाहर दुकान होने के चलते वो सुबह 10 बजे से ही दुकान खोलेंगे. उन्होंने कहा कि वह ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में हैं और उनकी सरकार से मांग है कि ऑनलाइन अवैध तरीके से जो दवाइयों की बिक्री हो रही है इसको तुरंत बंद किया जाए.