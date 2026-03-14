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'एलपीजी गैस संकट' के बीच अटल कैंटीन दे रही राहत, गरीब और प्रवासी मजदूर सपरिवार यहां कर रहे भोजन

कैंटीन के प्रबंधन से जुड़ीं प्रियंका शर्मा ने बताया कि यहां खाने का समय सुबह 11 बजे से शुरू होता है, आमतौर पर 1:30 बजे तक करीब 300 पर्चियां काटी जाती थीं लेकिन अब यह आंकड़ा 12:15 बजे तक ही पूरा हो जा रहा है. उन्होंने बताया कि शनिवार को तो सुबह 11 बजे से ही लोगों की लाइन लग गई थी हालांकि प्रबंधन रोजाना खाने की संख्या का अपडेट भेजता है.जिससे अगले दिन पर्याप्त भोजन मंगवाया जाता है और किसी को भूखा नहीं लौटना पड़ता. यहां रोजाना बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग और स्थानीय निवासी पहुंच रहे हैं लोगों को डर है कि कहीं खाना खत्म न हो जाए.

अटल कैंटीन दे रहा राहत,आने वाले दिनों में कैंटीन में और बढ़ सकती है भीड़ (ETV Bharat)

अटल कैंटीन पर आने वाले लोगो की संख्या में इजाफा अटल कैंटीन पर इन दिनों खाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है . सुबह 10.30 से लाइन लगा रहे हैं. पहले जहां अटल कैंटीन में मजदूर और जरूरतमंद लोग ही खाना खाने आते थे, वहीं अब कई परिवार भी यहां खाना खाने पहुंच रहे हैं. गैस के दाम बढ़ने से कई लोग मजबूर होकर एक किलो गैस भरवाने के लिए 300 से 350 रुपये तक खर्च कर रहे हैं. ऐसे में, सस्ती दर पर खाना उपलब्ध कराने वाली अटल कैंटीन इन लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है.

नई दिल्ली: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिलने लगा है. एक तरफ सरकार लगातार यह कह रही है कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. दिल्ली समेत कई इलाकों में लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है. लोगों का कहना है कि गैस एजेंसी में बुकिंग कराने के बावजूद 20 से 25 दिनों तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है. ऐसे में घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है और लोग परेशान होकर दूसरे विकल्प तलाशने को मजबूर हैं. इसी परेशानी के चलते अब बड़ी संख्या में लोग सरकार द्वारा शुरू की गई अटल कैंटीन का रुख कर रहे हैं.

सुबह साढ़े दस बजे से लाइन लगनी हो जाती है शुरू (ETV Bharat)



गैस सिलेंडर की समस्या के कारण लोग अटल कैंटीन में पहुंच रहे

खाना खाने आए प्रवासी मजदूर उमेश ने बताया कि सिलेंडर के लिए उन्हें करीब तीन घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा घर पर खाना नहीं बन सका इसलिए आज अटल केंटीन पर आया हूँ .वह दूसरी बार यहां आए हैं और उनके जैसे मजदूरों के लिए यह कैंटीन काफी मददगार है. वहीं, केदारनाथ ने बताया कि वह झिलमिल में अपने रिश्तेदार के यहां रहते हैं. उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की समस्या के कारण पिछले हफ्ते घर पर खाना बनाने में परेशानी हो रही थी ऐसे में अटल कैंटीन ने राहत दी है.

गैस सिलेंडर की समस्या के कारण लोग अटल कैंटीन में पहुंच रहे (ETV Bharat)



कैंटीन के खाने को सस्ता और अच्छा बता रहे लोग

बलिया जिले से आई एक महिला ने बताया कि वह झिलमिल की झुग्गियों में रहती हैं. यहां मिलने वाला खाना काफी अच्छा और सस्ता है वहीं ज्वाला नगर निवासी विष्णु सैनी का कहना है कि पांच रुपये में भरपेट खाना मिलना गरीबों के लिए बड़ी मदद है उनका मानना है कि जिन घरों में गैस खत्म हो जाती है, उनके लिए अटल कैंटीन इस समय बड़ी सहायक साबित हो रही है. कुल मिलाकर बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों के बीच दिल्ली की अटल कैंटीन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक अहम सहारा बनती नजर आ रही है.

कैंटीन के खाने को सस्ता और अच्छा बता रहे लोग (ETV Bharat)

कैंटीन स्टाफ का परिवार भी यहीं कर रहा भोजन

अटल कैंटीन के संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में यहां आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है. खासकर शाम के समय कैंटीन में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है. अधिकतर वे लोग यहां आ रहे हैं जिनके घरों में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और नया सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा. इतना ही नहीं, कैंटीन में काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहीं खाना खा रहे हैं. इससे साफ है कि गैस की समस्या अब आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगी है और आने वाले दिनों में यह परेशानी और भी बढ़ सकती.

अटल कैंटीन पर आने वाले लोगो की संख्या में इजाफा (ETV Bharat)

आने वाले दिनों में कैंटीन में और बढ़ सकती है भीड़

फिलहाल, सरकार भले ही देश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. यही वजह है कि अब लोग अटल कैंटीन जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. अगर जल्द ही गैस सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह परेशानी और भी बढ़ सकती है.



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